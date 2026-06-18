Debate por las venias de fiscales: informe del Ejecutivo y de los propios senadores del FA avalaba votar ascensos que fueron retirados

Luego de que la semana pasada el Frente Amplio retirara del orden del día las venias solicitadas por la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero , el tema fue centro de debate entre oposición y oficialismo en la comisión de Asuntos Administrativos del Senado, que volvió a tratar el tema este miércoles.

La semana pasada un rato antes de que se iniciara el plenario en el que se votarían las venias, sin previo aviso, a pedido del senador del MPP Daniel Caggiani que no estuvo en sala, se retiró la designación de tres fiscales departamentales del orden del día y se decidió volver el trámite a comisión. Caggiani explicó luego a El Observador que el motivo fue que querían saber cuáles fueron los criterios por los que no se siguió el orden de prelación, ya que las fiscales que ascienden estaban en el 5°, 8° y 10° lugar de la lista del concurso. Se trata de las fiscales Fernanda Delpino Da Silva, Victoria Cristiani Szollosy y Ana Inés Iriarte Barbosa.

Sin embargo, de la documentación que se agregó al Senado previo a tratarlo y que el senador Sebastián Sabini elevó a la comisión como informante se señalaba: "Lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante, por tanto, las profesionales mencionadas, reúnen las aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo para el cual se las propone".

En el mismo documento se explicaba que “los concursantes que ocuparon del 1 º (primero) al 4º (cuarto) y el 9º (noveno) puesto, fueron designados en sus cargos por la Resolución del Poder Ejecutivo, de 28 de agosto de 2025 ”. Se trata de los fiscales Carla Murchio Cendali, Ana Baricevich Gomes, Jesús Delgado Benítez, Paula Goyeni Hernández y Katia Aviles Valerio.

El 10 de setiembre de 2025 Ferrero les tomó juramento a los fiscales departamentales, quienes accedieron al cargo por concurso de oposición y méritos. Ellos son Carla Murchio Cendall, Ana Baricevich Gomes, Jesús Delgado Benítez, Paula Goyeni Hernández y Katia Aviles Valerio

El informe explicaba que las concursantes que ocuparon del 5° al 8° lugar del orden de prelación, quedaban "para una próxima instancia (...) para ocupar los cargos vacantes, dado que las postulantes manifestaron no aceptar el lugar de destino por motivos personales". La del quinto lugar era justamente Delpino y la octava Cristiani.

En el 6° y 7° lugar estaban María Noel Casarino Castro y Cristian Bueno Scaglioni, quienes aceptaron luego los ofrecimientos y fueron designados por resolución del Poder Ejecutivo, de 28 de octubre de 2025. El pedido de Presidencia, que daba trámite a las venias solicitadas por Ferrero, y que Caggiani elevó, tenía fecha 24 de marzo pasado, y se mencionaba que el orden de prelación del concurso realizado en agosto de 2024 tendría una vigencia de 2 años desde la resolución, por lo que está vigente hasta agosto próximo.

Al pedir las venias de las tres fiscales, Ferrero explicaba que "con esta remisión se da por finalizada la gestión de venias" relativas al concurso, "habiéndose tramitado la totalidad de los integrantes de la lista de prelación mediante las solicitudes cursadas con anterioridad".

Luego de mandar vuelta a comisión las venias, Caggiani envió con fecha 16 de junio a la Comisión de Asuntos Administrativos conocer cuál es la reglamentación en la que se fundamenta la Fiscalía General de la Nación para seleccionar en el orden de prelación, en cada oportunidad, a los concursantes propuestos para ascenso, conocer cuáles fueron los fundamentos o motivos por las cuales la concursante ubicada en el 9° puesto fue promovida conjuntamente con los concursantes que ocuparon del 1° al 4° lugar, así como pidió conocer cual es la norma reglamentaria que permitió alterar el orden de prelación antes aludido y saber si la sede a la que será remitido cada Fiscal Departamental es informada al funcionario.

El debate en comisión: el pedido de Caggiani, el "papelón" y las "cosas raras"

En la sesión de este miércoles, el senador Caggiani explicó que la duda era conocer cuál fue el criterio para haberse salteado a uno de los integrantes de la lista de prelación –el décimo– y comenzar nuevamente por el quinto. "Una vez evacuadas las dudas –nuestra intención era, en vez de realizar las consultas por una vía de comunicación formal, mandar un correo electrónico de parte de la comisión a los efectos de que la Fiscalía nos pueda informar lo más rápido posible–, quisiéramos poder, lo antes posible –en caso de que las explicaciones sean pertinentes, razonables y aplicadas a derecho, que calculo que va a ser así– aprobar esas venias", surge de la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

El senador Bordaberry le respondió a Caggiani que lo que quiere saber está incluido en la carpeta del trámite y cuando Ferrero fue al Parlamento el 2 de abril se le hicieron una cantidad de preguntas sobre el reglamento y "las respondió todas". "En el segundo punto se consulta cuáles fueron los fundamentos o motivos por los cuales la concursante ubicada en el noveno puesto fue promovida conjuntamente con los concursantes que ocuparon del primero al cuarto lugar. Eso no solamente está, sino que el señor senador Sabini informó claramente los motivos", agregó.

Luego le dijo que están yendo "contra los actos propios". "Si bien tenemos prohibido juzgar intenciones –y no lo hago–, sí digo que la Fiscalía necesita urgentemente que se designe a los funcionarios. Si no se designan fiscales, flaco favor le estamos haciendo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación".

La senadora Graciela Bianchi agregó: "Estamos haciendo un papelón, fundamentalmente con los fiscales porque están esperando que aprobemos la venia; pero también con otros organismos que están pendientes. Y somos el Senado de la República".

Por su parte, el senador Andrés Ojeda aseguró que desde que la fiscal Ferrero designó a la fiscal Sandra Fleitas a cargo del caso Charles Carrera "todo cambió". "Cambió todo el talante. Fue la primera vez que vi algo que nunca había visto: una nota firmada por todos los senadores del Frente Amplio, con un texto muy parecido en su construcción al que cita a interpelaciones" en el que se pedían explicaciones a Ferrero.

"Y este racconto es bien importante porque en cada comparecencia de la Fiscalía a cualquier comisión –lo dijo recientemente cuando vino a la Comisión de Constitución y Legislación vinculada al nuevo Código del Proceso Penal– señaló que precisa más presupuesto. Pero si no tiene presupuesto, lo mínimo que nos pide es celeridad en el voto de las venias para ocupar los lugares que tiene vacantes", recordó Ojeda y agregó que "nunca se votó nada distinto a lo que enviaron el Poder Ejecutivo y la Fiscalía".

Agregó que luego se enteró de que la primera dela lista, Delpino, es parte del equipo fiscal que investiga, por ejemplo, la causa que se sigue contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra. "Entonces, acá empieza a faltar información de otros lados y empieza a haber cosas raras".

Caggiani respondió que "no hay ningún tipo de animosidad ni con la fiscal general subrogante, ni con las fiscales letradas que han sido designadas", destacó que ahora "se hacen concursos porque antes se elegían a dedo".

Reiteró que "una vez" que tenga la información que pidió "el compromiso no solamente de la vicepresidenta, sino de esta fuerza política, siempre es poder votar lo antes posible la venia de designación de fiscales".

Luego en una conferencia de prensa de Bordaberry y Ojeda dieron juntos se refierieron a suspicacias que generó el tema. Bordaberry dijo que "es muy difícil saber bien los motivos que está atrás de esta dilación, que obviamente perjudica el funcionamiento de la Fiscalía y perjudica sobre todo la protección de los ciudadanos uruguayos de la seguridad, el trabajo de la policía, el trabajo de los juzgados y obviamente el trabajo de la Fiscalía".

Ojeda opinó que "el oficialismo no está siendo del todo sincero del por qué esto vuelve a comisión". "No creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y en este caso claramente hay gato encerrado acá, porque si no, no tiene explicación la vuelta a comisión, la postergación, (...) viene a meterse en esa designación donde justo está involucrada parte del equipo fiscal, investiga un caso de alto perfil del intendente blanco, che que raro", ironizó.

Las vacantes en fiscalías departamentales y quiénes las ocuparán

Asimismo desde Fiscalia de Corte se informó a El Observador que luego del concurso realizado en agosto de 2024, al llegar al 5° lugar que había sido obtenido por la fiscal Delpino,se le ofrecieron los cuatro destinos que en ese momento estaban vacantes pero los rechazó por motivos personales.

Se explicó que los pedidos de venia no se elevan al Parlamento con los lugares de destino porque en el interin del trámite se pueden generar una vacante en un lugar mejor entonces se pide el rango de fiscal departamental y luego se ofrecen los destinos.

En el caso de Delpino el último destino que se le ofreció la semana pasada cuando se iba a tratar la venia fue Salto. Justamente en la tarde del miércoles pasado, cuando las venias habían sido devueltas a la comisión, la fiscal respondió que no aceptaba Salto y estaba dispuesta a volver a concursar.

Según supo El Observador, la vacante que dejó el fiscal Diego Chaves en Durazno, que fue trasladado a Libertad luego de que él lo pidiera por razones de seguridad, la ocupará la fiscal Paula Goyeni, quién actualmente está en Mercedes, quien asumirá el 16 de julio luego de la feria menor. Goyeni tendrá a su cargo el caso del intendente de Tacuarembó indagado por hechos de corrupción Wilson Ezquerra.

En el caso de Iriarte aceptó ir a Bella Unión, mientras que Cristiani (que estaba como adscripta en Ciudad de la Costa) aceptó ir a Salto.