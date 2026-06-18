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Blancos esperan propuesta "oficial" colorada para trabajar juntos en Montevideo

El sector de Pedro Bordaberry propuso la instalación de una "mesa de trabajo" de la Coalición Republicana

18 de junio de 2026 16:27 hs
Palacio Municipal
Palacio Municipal Diego Battiste

El Partido Nacional aguarda una “propuesta oficial” del Partido Colorado para conformar una “mesa de trabajo” de los socios de la Coalición Republicana en Montevideo aunque, en principio, existe un “espíritu positivo” para aceptar la iniciativa. “Nuestro espíritu es coalicionista, así que esperamos la propuesta oficial”, dijo a El Observador una fuente nacionalista ante la propuesta surgida del sector liderado por Pedro Bordaberry.

Este martes el diputado Adrian Juri (Vamos Uruguay) informó en su cuenta de twitter sobre una reunión de la bancada de diputados montevideanos con Bordaberry en la que resolvieron convocar "a los legisladores y equipos del Partido Nacional encabezado por Martín Lema- y a los demás socios de la Coalición Republicana a conformar una mesa de trabajo; queremos empezar a planificar juntos el Montevideo que soñamos”.

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El sector que lidera Bordaberry emitió un comunicado en rechazo al que había divulgado más temprano el Comité Ejecutivo Departamental (CED), integrado por una mayoría del sector de Ojeda, Unir para Crecer.

Esos ediles opositores votaron con el Frente Amplio para aprobar cuatro fideicomisos por US$ 260 millones en total para saneamiento, calles, veredas y limpieza. El de saneamiento fue el único que salió por unanimidad.

Mientras el CED emitió un comunicado el miércoles donde respaldaba este accionar, el sector de Bordaberry cuestionó esta votación. "El voto del referido edil no solo no representa el sentir de nuestro sector político, sino que constituye, ante todo, un grave daño al instrumento que colorados, nacionalistas, cabildantes e independientes hemos construido juntos para cambiar Montevideo: la Coalición Republicana", señala el comunicado de Vamos Uruguay.

Por otra parte, el directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética a los ediles rebeldes.

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