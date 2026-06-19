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El tierno momento familiar que vivió Rodrigo Bentancur en medio de los entrenamientos de la selección uruguaya en Playa del Carmen; mirá la foto

Con el chaleco de entrenamiento de la celeste, Bentancur tuvo un momento familiar en medio de la concentración de la selección uruguaya

19 de junio de 2026 9:41 hs
Rodrigo Bentancur en el festejo del cumple de su hija

Rodrigo Bentancur en el festejo del cumple de su hija

El volante de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur, tuvo un momento familiar especial este jueves en medio de la concentración que realiza la celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista, que está junto a la delegación en el complejo de Playa del Carmen donde está instalado el combinado de Marcelo Bielsa, festejó el cumpleaños de su hija mayor, Luchi, quien cumplió 4 años.

Con el chaleco de entrenamiento de la celeste, Bentancur se sacó la foto familiar junto a su pareja y la cumpleañera, y la torta de cumpleaños.

Rodrigo Bentancur en el festejo del cumple de su hija

Rodrigo Bentancur en el festejo del cumple de su hija

En la fiestita organizada en el complejo donde está la celeste también estuvieron algunas amigas de Luchi, como las hijas de Nicolás De la Cruz y Vanessa Britos, quien compartió una foto de las niñas.

La alegría de Rodrigo Bentancur al salvarse del descenso en la última fecha, y previo a su viaje para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

"Es una lástima, Nahitan es un gran referente para nosotros": Rodrigo Bentancur, "disfrutando" su tercer Mundial, pero sorprendido por la baja de Nández

Melany La Banca, pareja de Bentancur, le dedicó unas emotivas palabras a su hija:

“Mi bebita mayor y la reina nuestras vidas. Desde hace cuatro años que nos das el amor más puro y genuino. Llenando nuestros días de alegría, risas; Y demostrándonos lo increíble que sos con tus ocurrencias, con tus ideas y con tu inteligencia. Sos la bebita que siempre soñamos y mucho más. Mamá y papá van a estar siempre acompañadote en cada paso que des y cuidándote como desde el primer día. Vos y tu hermano son lo más hermoso que tenemos. Te amamos tanto tanto. Felices 4 añitos ChuchiLu”.

Bentancur y La Banca también son padres de Theo, el hijo pequeño de la familia, quien nació recientemente el pasado 3 de abril.

Uruguay vs Cabo Verde

La selección de Uruguay trabajó este jueves a puertas cerradas en el centro de entrenamiento de Playa del Carmen, México, donde Marcelo Bielsa define el equipo que el próximo 21 de junio (19:00 horas) se medirá con Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Este viernes, Uruguay trabajará nuevamente en su lugar elegido de concentración, esta vez con las puertas abiertas a la prensa por 15 minutos. Un día después viajará a Miami, donde el 21 de junio se enfrentará a Cabo Verde.

Disputada una jornada del Grupo H, los cuatro equipos que lo integran suman un punto cada uno luego de los empates en los partidos Uruguay-Arabia Saudí (1-1) y España-Cabo Verde (0-0).

En busca de su primer triunfo, la celeste se medirá con los africanos, a los que no se ha enfrentado nunca.

Será el sexto partido de Uruguay en una Copa del Mundo ante una selección de África. Por el momento el saldo es de tres victorias y dos empates.

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