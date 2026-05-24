La alegría de Rodrigo Bentancur al salvarse del descenso en la última fecha, y previo a su viaje para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur se salvó en la última jornada de la Premier League. Venció 1-0 a Everton en casa gracias a un gol de Joao Palhinha justo antes del descanso y superó a West Ham United, que descendió tras 14 años en la máxima categoría.

El volante, quien está pronto para viajar y sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, fue titular y jugó 82 minutos.

A Tottenham le bastaba un punto para salvarse, mientras que West Ham United debía ganar a Leeds United y esperar una derrota de los Spurs.

El equipo del Rodrigo Bentancur, con Micky van de Ven de titular, dominó el inicio. Conor Gallagher dispuso de la primera ocasión y Kevin Danso cabeceó un córner con peligro. Everton, presionado, apenas salió de su área.

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A mitad de la primera parte, los visitantes se acercaron por primera vez con un cabezazo de James Tarkowski, fuera tras un tiro libre de James Garner. Sin embargo, Tottenham Hotspur insistió y abrió el marcador a los 43’. Tras un córner, Palhinha remató de cabeza al travesaño y, en el rebote, marcó. El intento de Everton de despejar llegó tarde: 1-0.

Tras el descanso, el equipo del uruguayo controló el partido. Everton tuvo más posesión, pero apenas creó ocasiones. Jordan Pickford se salvó de la quema tras dejar escapar un remate sencillo de Djed Spence. Con el final acercándose, la tensión creció en los londinenses, que se replegaron sin conceder ocasiones.

A los 86’, Everton entró al área; Tyrique George cedió a Beto, pero van de Ven lo evitó. Los Spurs se defendieron al final. En el descuento, Kinsky detuvo un disparo de George.

De esta manera, Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur seguirá jugando en la Premier League y volvió a terminar en el puesto 17, el último que se salva de no descender a la Championship, igual que sucedió en la temporada pasada, lo que tiene que ser un llamado de atención para los dueños del club.