La duda de Marcelo Bielsa para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, y el jugador que se mete en el lateral izquierdo

A cuatro días del debut en el Mundial 2026 , la selección uruguaya de Marcelo Bielsa termina de perfilar su equipo titular para enfrentar a Arabia Saudita mientras concentra en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, México , con una duda en la ofensiva y un nombre nuevo en la defensa .

Como informó Referí este lunes , en los últimos entrenamientos en Uruguay, Bielsa probó un esquema 1-4-1-4-1 que se puede convertir en un 1-4-4-2 , diferente al 1-4-3-3 que utilizó en casi todos los partidos en los que estuvo al frente del seleccionado. El DT argentino fue descubriendo que su táctica predilecta se empezó a agotar y que necesita un ajuste y un revulsivo para el Mundial, y por esto probó esta variante.

El engranaje que daba la flexibilidad a esa táctica era Federico Viñas , delantero centro al que Bielsa probó como una especie de volante ofensivo en la línea media que podía sumarse a la ofensiva con Darwin Núñez , que arrancará en el ataque.

Sin embargo, distintas fuentes confirmaron a Referí que, aunque pica en punta para ganarse el puesto , la titularidad de Viñas en el debut uruguayo no está confirmada . Con la baja de Giorgian de Arrascaeta , que se recupera de su fractura de clavícula y su desgarro y que ayer solo hizo bicicleta , el cuerpo técnico celeste analiza la posibilidad de que en su puesto ingresen Rodrigo Zalazar o Nicolás de la Cruz .

Así fue la primera práctica de la selección uruguaya en México a cinco días de su debut en el Mundial 2026, sin Araujo y con Valverde y De Arrascaeta sin pisar la cancha

La decisión de Marcelo Bielsa sobre los exclusivos trajes de la selección uruguaya diseñados por Gabriela Hearst para el Mundial 2026, cuyos precios superan los US$ 5.000

El primero viene de realizar la mejor temporada de su carrera en el Sporting Braga, lo que le valió un pase de 30 millones de euros al Sporting Lisboa. Anotó 23 goles y 8 asistencias en 47 partidos jugados con el Braga durante la temporada 2025/2026, con una participación de gol cada 106 minutos. Desde que debutó en Primera en 2019 (con el Korona Kielce de Polonia) nunca había superado los ocho goles en una sola temporada.

Rodrigo Zalazar en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Rodrigo Zalazar en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Foto: AUF

De la Cruz, en tanto, arrancó el 2026 sin jugar por sus problemas de rodilla, pero luego encontró continuidad en el Flamengo, aunque sin ser titular. Lleva 588 minutos en 19 partidos jugados en el año (seis como titular), lo que da un promedio de 30 minutos por encuentro. Anotó un gol y una asistencia.

Su punto fuerte es la confianza que le tiene Bielsa, que lo usó como su volante ofensivo titular en el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial. Zalazar, en tanto, debutó en los primeros amistosos con el entrenador argentino a cargo y debió esperar dos años para volver a la celeste: fue convocado a las últimas dos dobles fechas de las Eliminatorias, en las que jugó dos de los cuatro partidos, y luego disputó cuatro de los seis últimos amistosos del combinado.

Nicolás De la Cruz Nicolás De la Cruz celebrando un gol con la selección uruguaya Foto: Leonardo Carreño.

Juan Manuel Sanabria al lateral izquierdo

La defensa es un punto clave en el armado del equipo de la selección uruguaya a días del debut, debido a las bajas de Ronald Araujo (que no bajó a entrenar con el grupo este martes) y José María Giménez (que entrenó diferenciado), y a que Joaquín Piquerez y Matías Viña llegan con lo justo de sus respectivas lesiones, el primero de su lesión en los ligamentos del tobillo en marzo y el segundo de su desgarro sufrido a mediados de mayo.

Con todas estas situaciones sanitarias, quien se perfila para arrancar en el lateral izquierdo es Juan Manuel Sanabria. El jugador del Real Salt Lake de Estados Unidos debutó en la selección en octubre del año pasado, luego de llenar los ojos de Bielsa gracias a su capacidad de cubrir toda la banda izquierda.

En cuatro de sus cinco partidos con la celeste jugó de extremo, y solo disputó unos pocos minutos como lateral ante Inglaterra en marzo, en un momento en el que Uruguay estaba volcado al ataque. Sin embargo, en los primeros entrenamientos de la preparación rumbo al Mundial Sanabria ya fue probado en este rol.

Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste Juan Manuel Sanabria llegando al Complejo Celeste

Mathías Olivera y Sebastián Cáceres, en principio, integrarán la zaga, y Guillermo Varela será el lateral derecho, este último debido a la lesión de Ronald Araujo.

En el arco gana cada vez más fuerza el nombre de Fernando Muslera. Por su manejo de la pelota con los pies, le da prestaciones que no le brinda Sergio Rochet.

Federico Valverde de extremo derecho

Este martes Federico Valverde entrenó en gimnasio e hizo bicicleta pero no bajó a la cancha del hotel Fairmont Mayakoba en el primer entrenamiento de la selección uruguaya en Playa del Carmen, y despertó algunas alarmas.

Sin embargo, fuentes de la AUF marcaron a Referí que el jugador solo realizó un ejercicio "regenerativo" en bicicleta, descartando una posible lesión.

Dicho esto, y como ya adelantó Referí el lunes, el futbolista del Real Madrid será titular partiendo como extremo por derecha en el equipo de Bielsa. Valverde le da da un plus por afuera, con llegada permanente al área.

Federico Valverde en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Federico Valverde en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Foto: AUF

En el medio estarán Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, con la duda de si el tercer hombre que acompañará será Viñas, Zalazar o De la Cruz. En el extremo izquierdo jugará Maximiliano Araújo.

Con este escenario, y con apenas cuatro entrenamientos por delante antes del partido, el equipo de Uruguay tendría estos nombres:

(1-4-1-4-1) Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Federico Viñas/Rodrigo Zalazar/Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.