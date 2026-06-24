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El Observador / Mundial 2026 / URUGUAYOS

El particular récord del Chengue Morales en la historia de los mundiales, del recordado Uruguay vs Senegal de 2002, y que estuvo muy cerca de perder en esta edición de la Copa del Mundo

El tanto del Chengue ante Senegal le alcanzó para meterse en la historia de los mundiales

24 de junio de 2026 11:23 hs
El festejo de Richard Chengue Morales ante Senegal

El festejo de Richard "Chengue" Morales ante Senegal

El exdelantero uruguayo Richard “Chengue” Morales, mundialista con Uruguay en Corea del Sur y Japón 2002, es dueño de un particular récord en la historia del principal torneo de selecciones de la FIFA.

Con su gol ante Senegal en aquel torneo asiático, el Chengue tiene el récord de ser el suplente que más rápido ha anotado un gol en la historia de los mundiales.

Su gol fue a los 16 de segundos de haber ingresado para el segundo tiempo en lugar de Sebastián “Loco” Abreu, uno de los cambios que el entrenador Víctor Púa hizo en el entretiempo junto al de Diego Forlán por Marcelo Romero, para intentar remontar el 3-0 abajo del primer tiempo.

Luego, con goles de Morales, Forlán a los 69’ y Álvaro Recoba a los 88’, Uruguay empató 3-3 pero no le alcanzó para avanzar a octavos de final.

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

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El tanto del Chengue le alcanzó para meterse en la historia de los mundiales con su particular récord.

Casi le quitan el récord en este mundial

La marca del atacante celeste estuvo muy cerca de ser batida en este Mundial 2026 por el gol que hizo el sueco Mattias Svanberg, a 18 segundos de haber ingresado en el partido ante Túnez y marcar el 4-1 por la primera fecha.

El tercer puesto lo tiene el danés Ebbe Sand, quien anotó 21 segundos después de entrar en el Mundial de Francia 1998.

Los goles más rápidos marcados por suplentes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA:

Richard Morales (Uruguay) 16 segundos / Corea Japón 2002

Mattias Svanberg (Suecia) 18" / Mundial 2026

Ebbe Sand (Dinamarca) 21" / Francia 1998

Marcin Zewlakow (Polonia) 59" / Corea Japón 2002

Randal Kolo Muani (Francia) 65" / Qatar 2022

Roger Milla (Camerún) 83" / EEUU 1994

Artem Dzyuba (Rusia) 88" / Rusia 2018

Marcus Rashford 91" / Qatar 2022

Leroy Fer (Países Bajos) 95" / Brasil 2014

Julian Green (EEUU) 99" / Brasil 2014

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