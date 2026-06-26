El ex Nacional Leandro Lozano fue presentado en Boca Juniors; ¿reciben algo los tricolores por su transferencia?

El lateral derecho uruguayo Leandro Lozano fue presentado este jueves como nuevo jugador de Boca Juniors, club que lo fichó a Argentinos Juniors y que será su segundo en equipo en el fútbol de Argentina.

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“El Club Atlético Boca Juniors informa que Leandro Lozano firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2030 y se incorporó oficialmente al plantel profesional”, informaron los xeneizes en su web.

El jugador de 27 años pasó la prueba médica y este jueves se sumó a los entrenamientos en el predio del club bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, el nuevo DT del equipo.

Boca Juniors no comunicó las cifras oficiales de la transferencia pero según trascendió la operación fue por una cifra de US$ 3,5 millones netos a Argentinos Juniors por el pase de Lozano.

Alexis Martín Arias, el golero que pidió Jorge Bava y que disputará el puesto con Luis Mejía, es el tercer refuerzo de Nacional en el período de pases

El ex Nacional que dan como nuevo jugador de Boca Juniors: Leandro Lozano; mirá la cifra que se maneja por su transferencia

Además, el club de La Paternal retuvo un 10% de la ficha para una futura trasnferencia.

¿Recibe dinero Nacional por el pase de Leandro Lozano?

Leandro Lozano se formó en las juveniles de Nacional, fue capitán y campeón de la Copa Libertadores sub 20 de 2018, pero luego no llegó a debutar en Primera y pasó a Boston River, donde se consolidó entre 2019 y 2021.

Los tricolores lo volvieron a fichar para la temporada 2022, en la que fue campeón uruguayo, y luego siguió dos años más, llegando a jugar 135 partidos.

Leandro Lozano de Nacional Foto: @Nacional

Argentinos Juniors se interesó por él a fines de 2024 y en enero de 2025 anunció su contratación.

Según informó Nacional en su web en su reporte del mercado de pases de comienzos de ese año, la transferencia a los rojos fue por US$ 1.000.000 con un “monto libre” para los albos de US$ 400.000 “por los derechos económicos que poseía el club”.

Por su parte, Argentinos Juniors informó que adquiría el “100% de su ficha”.

De esa forma, los tricolores no se quedaron con un porcentaje para una futura venta que podría haberse aplicado en su pase a Boca Juniors.

Los albos sí recibirán ingresos, de menor cuantía, por los derechos de formación del jugador que hizo inferiores en Los Céspedes.