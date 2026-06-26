Las vacaciones de invierno comienzan con un ciclón extratropical en la región: qué se espera en Uruguay, según meteorólogos

Para este fin de semana, cuando para muchos ya comienzan las vacaciones de invierno , el modelo meteorológico europeo ECMWF proyecta la formación de un ciclón extratropical de cara al domingo sobre la zona de Río Grande do Sul. El Observador conversó con meteorólogos sobre este fenómeno y sobre cómo podría afectar a Uruguay .

"Esa baja presión (ciclón) nos va a afectar colateralmente . Ese frente se va a quedar estacionado sobre la zona de la frontera con Brasil y ahí pueden haber más lluvias que las que podemos tener en el sur", dijo el meteorólogo Mario Bidegain a El Observador.

"Los va a afectar más a los brasileños en Río Grande do Sul; a nosotros nos agarra de refilón ", añadió el experto.

Un ciclón extratropical frente a Uruguay impulsará una masa de aire polar: Metsul prevé una de las semanas más frías del año

Además de ese fenómeno, señaló, a Uruguay ingresará un nuevo "frente frío" que cortará el "ligero" ascenso de las temperaturas previsto para el sábado.

Este clima generará una caída de las temperaturas y "algunas lluvias en la tarde" sobre Montevideo. En cuanto a las precipitaciones, explicó, lo más importante se registrará sobre los departamentos límites con Brasil por el ciclón.

Por fuera de esto, el experto pronosticó de cara a la próxima semana varios días con frío. Según Bidegain, las máximas rondarán los 11 a 12 °C, con mínima en el orden de los 6 a 7 °C.

"Las últimas de junio y la primera de julio siempre estadísticamente son las más frías", señaló.

El meteorólogo Nubel Cisneros también se refirió a la situación climática para el fin de semana y dijo a El Observador que "el sábado va a estar disfrutable, fresco, con cielo parcialmente nublado", aunque advirtió que la noche "va a estar muy fría".

Esta situación, señaló, empezará a "inestabilizarse" de cara al domingo con la llegada de "lluvias y algunas lloviznas" producto de un frente frío.

En cuanto al ciclón extratropical en Brasil, sostuvo que no generará mayores afectaciones en Uruguay. "No es nada importante; es de muy rápido pasaje", dijo.

Hasta cuándo son las vacaciones de invierno

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya definió las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para los distintos niveles educativos públicos, según el calendario lectivo aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen).

De acuerdo al cronograma oficial, los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y UTU tendrán vacaciones de invierno entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.