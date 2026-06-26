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Vacaciones de invierno: las recomendaciones del Ministerio del Interior para quienes viajan al exterior

El Ministerio del Interior recomendó verificar la vigencia y el estado del pasaporte o la cédula, consultar los requisitos del país de destino y gestionar con tiempo el permiso de menor si corresponde

26 de junio de 2026 11:50 hs
Viajes

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El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migración, difundió una serie de recomendaciones para quienes viajen al exterior durante las vacaciones de invierno, con el objetivo de evitar demoras o inconvenientes al momento de cruzar la frontera.

“Si estas vacaciones de invierno viajás al exterior, prepará tu viaje con tiempo”, indicó la cartera en una publicación realizada en redes sociales.

Entre las principales recomendaciones, Migración pidió verificar que el documento de viaje esté vigente y en buen estado, ya sea pasaporte o documento nacional de identidad.

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Además, recordó que cada país tiene sus propios requisitos de ingreso, por lo que recomendó informarse previamente ante la representación diplomática del país de destino.

Qué pasa si se viaja con menores

La Dirección Nacional de Migración también hizo especial énfasis en los viajes con niños, niñas o adolescentes.

En esos casos, recomendó consultar en la página web del organismo cuál es la documentación requerida para poder salir del país.

Si corresponde tramitar el permiso de menor, el Ministerio del Interior informó que es necesario agendarse previamente a través de la web de la Dirección Nacional de Migración y completar el trámite en sus oficinas.

“Planificar estos aspectos te permitirá viajar con mayor tranquilidad y evitar demoras al momento de cruzar la frontera”, señaló la cartera.

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