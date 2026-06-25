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Un hombre de 33 años se encuentra en "estado crítico" tras chocar de frente contra un camión: tenía dos heridas de bala

La víctima era poseedora de varios antecedentes penales y que momentos antes del siniestro protagonizó un "incidente" donde fue denunciado por "dañar una moto" en el barrio La Curva

25 de junio de 2026 13:32 hs
Accidente en Minas

Accidente en Minas

Jefatura de Policía de Lavalleja

Un hombre de 33 años se encuentra internado en "estado crítico" luego de sufrir un accidente de tránsito en Minas, informó la Jefatura de Policía de Lavalleja en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro de tránsito se registró sobre las 19:30 horas de este miércoles sobre la avenida Aparicio Saravia, cerca del Minas Terminal Shopping.

Allí circulaba una camioneta cuando, por razones por establecer, terminó cruzando su senda e impactó frontolateralmente contra un camión cargado de portland.

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Efectivos policiales se dirigieron a la escena junto con personal médico, que atendió al hombre y lo trasladó rumbo a un centro asistencial cercano.

A esta hora, y tras ser intervenido quirúrgicamente a raíz de las lesiones sufridas, el hombre permanece internado en "estado crítico".

"Si bien aún no se establecieron las razones por las cuales el conductor de la camioneta cruzó de senda, se constató que presentaba dos heridas recientes, una bala en el fémur derecho y otra en el brazo izquierdo", señalaron desde la Policía.

Además, informaron que la víctima era poseedora de varios antecedentes penales y que momentos antes del siniestro protagonizó un "incidente" donde fue denunciado por "dañar una moto" en el barrio La Curva.

El caso está en manos de la Dirección Departamental de Investigaciones y de la Fiscalía departamental de turno, que trabajan en esclarecer los detalles detrás de ambos episodios.

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