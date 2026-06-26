Inspector de tránsito denunció haber sido agredido por un funcionario municipal en Florida

Un inspector de tránsito de 54 años denunció haber sido agredido este jueves por un funcionario municipal mientras cumplía tareas en las inmediaciones de un centro educativo del departamento de Florida .

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De acuerdo a lo informado por el medio local TV Florida el funcionario municipal circulaba en una máquina retroexcavadora, cuando en cierto momento detuvo la marcha, descendió del vehículo y, tras un intercambio de palabras, comenzó a golpear al inspector hasta derribarlo .

Como consecuencia del ataque, el inspector sufrió lesiones que requirieron una intervención quirúrgica.

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El incidente ocurrió sobre las 08:30 de este jueves frente a la Escuela Nº102, cerca del Prado de Florida, en la capital departamental.

En declaraciones a Telenoche (Canal 4), el inspector aseguró que, antes de la agresión, el hombre hizo referencia a un asunto vinculado al ámbito sindical.

Según indicó la propia víctima, recibió varios puntos de sutura y los médicos descartaron que las heridas comprometieran su visión.

Tras lo ocurrido, decidió radicar una denuncia contra el atacante, que ya está siendo investigada por las autoridades del departamento.