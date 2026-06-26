Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / FLORIDA

Inspector de tránsito denunció haber sido agredido por un funcionario municipal en Florida

El incidente ocurrió sobre las 8:30 horas cuando el trabajador, llamado Juan Viera, realizaba funciones frente a un centro educativo

26 de junio de 2026 10:01 hs
Ataque a inspector de tránsito

Ataque a inspector de tránsito

Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

Un inspector de tránsito de 54 años denunció haber sido agredido este jueves por un funcionario municipal mientras cumplía tareas en las inmediaciones de un centro educativo del departamento de Florida.

De acuerdo a lo informado por el medio local TV Florida el funcionario municipal circulaba en una máquina retroexcavadora, cuando en cierto momento detuvo la marcha, descendió del vehículo y, tras un intercambio de palabras, comenzó a golpear al inspector hasta derribarlo.

Como consecuencia del ataque, el inspector sufrió lesiones que requirieron una intervención quirúrgica.

Más noticias

Senador del Frente Amplio presentó proyecto de ley para proteger los derechos de autor ante la irrupción de la inteligencia artificial

Ancap propuso a los intendentes negociar un mejor descuento para el portland tras la polémica con la ministra de Industria

El incidente ocurrió sobre las 08:30 de este jueves frente a la Escuela Nº102, cerca del Prado de Florida, en la capital departamental.

En declaraciones a Telenoche (Canal 4), el inspector aseguró que, antes de la agresión, el hombre hizo referencia a un asunto vinculado al ámbito sindical.

Según indicó la propia víctima, recibió varios puntos de sutura y los médicos descartaron que las heridas comprometieran su visión.

Tras lo ocurrido, decidió radicar una denuncia contra el atacante, que ya está siendo investigada por las autoridades del departamento.

Las más leídas

Fuerza Aérea avisa a la población que hará vuelos nocturnos con lanzamiento de bengalas este jueves y pide "evitar alarmas"

Un hombre de 33 años se encuentra en "estado crítico" tras chocar de frente contra un camión: tenía dos heridas de bala

PIT-CNT rechaza que militares conduzcan blindados del Ejército en operativos y pide que los vehículos pasen al Ministerio del Interior

FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas y comienza revisión sobre la viabilidad de sus operaciones en Uruguay

Temas

inspector de tránsito Funcionario municipal Intendencia de Florida

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos