Ancap propuso a los intendentes negociar un mejor descuento para el portland tras la polémica con la ministra de Industria

La presidenta de Ancap , Cecilia San Román , se comprometió con el Congreso de Intendentes a reabrir las conversaciones para ofrecer un mejor precio del portland .

El encuentro de este jueves, a cuyo audio accedió El Observador, incluyó reproches de los jefes comunales a la estatal por lo caro del producto y un punto final al malestar de los gobiernos departamentales en torno a este tema con la ministra de Industria, Fernanda Cardona .

Como parte de un acuerdo marco para tener los mismos criterios con las intendencias en compras de combustibles, lubricantes y portland, la presidenta de Ancap defendió que llegaron a una propuesta “muy interesante” que le permite al organismo “competir” con los privados para abastecer a los gobiernos departamentales.

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Intendentes arremetieron contra Cardona y esperan que ofrezca un mejor precio del portland ante el "maltrato" de Ancap

San Román reveló que en primera instancia propusieron descuentos del 63% en las compras del portland y citó como ejemplo que el porcentaje implicaría a Rocha pasar de un 17% a un 63%. Respecto al portland a granel, pasarían de 25% a un 60% de descuento. La jerarca afirmó que era “un esfuerzo importante” y que además ponían “a disposición” el asesoramiento de sus técnicos en cuanto al uso del cemento para los distintos tipos de suelos, lo que suponía “un valor agregado” desde el Estado “para apoyar a los gobiernos departamentales”.

Los intendentes, sin embargo, objetaron esa visión. El titular de Florida, Carlos Enciso, apuntó que ese descuento se aplica sobre un precio de lista de $430 la bolsa de 25 kilos, cuando otros compradores como las barracas acceden a bonificaciones similares y terminan ofreciendo el portland de Ancap hasta más barato de lo que lo hace la propia estatal. Enciso citó compras por $169 la bolsa a barracas de su departamento y con el flete incluido.

Fachada Ancap Foto: Leonardo Carreño

El jerarca nacionalista estimó que las intendencias deben ser “el comprador más grande del país” y se preguntó si eso no hace “plausible” la búsqueda de “un nuevo convenio diferencial y mejor que la cifra” manejada por San Román.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, alegó a su turno que “cuesta” acordar cuando hay “empresas de camiones que no llegan ni a la mitad de lo que consumen las intendencias y tienen mejores descuentos” que ellos.

Por su parte, el secretario general de la comuna de Rocha, Valentín Martínez, rebatió que aún con las mejoras en el descuento citadas por la presidenta de Ancap continuaría siendo “preferible” para ellos comprarle a las barracas locales.

San Román contestó sobre el final que el acuerdo nunca incluyó un “compromiso de toma de cierta cantidad”, por lo que “es lógico que “le va a resultar mucho más barato a la barraca local traer un cargamento entero de bolsas para luego vender fraccionado que si” Ancap manda “fraccionados en pocas unidades, porque el flete empieza a pesar muchísimo”.

En este sentido, la presidenta de Ancap aseguró que si incorporan un “compromiso de compra por cantidad” podrían “llegar” a un “precio mejor”, por lo que pueden “seguir trabajando” en para afinar los detalles del convenio marco.

El ruido con la ministra Cardona

Como informó El Observador, los intendentes blancos Olivera (Paysandú) y Alejo Umpiérrez (Rocha) arremetieron el mes pasado contra la ministra Cardona por una carta que envió al Congreso solicitando a las comunas que prioricen la compra del portland de Ancap para solventar las pérdidas millonarias del sector.

El propio Francisco Legnani, intendente de Canelones, reconoció en ese encuentro que la misiva había generado “incomodidad”.

Al ser recibida este jueves, Cardona hizo una larga introducción para “contextualizar” la nota y argumentó que nunca quiso presionar a los intendentes. “Yo no tengo la competencia, ni nunca lo planteé, que se reserve de manera obligatoria ningún tipo de mercado ni de compra”, planteó la ministra de Industria a los jefes comunales.

La jerarca del MPP aseguró que su nota respondió a una “cadencia de trabajo de muchos meses” en que procuraba que el Congreso se expidiera al respecto. Cardona relató las gestiones del ministerio dentro de la Comisión de Descentralización Territorial y recordó que el 19 de noviembre de 2025 Ancap comenzó a negociar con los intendentes, bajo la convicción de que era “bastante beneficiosa”.

Joaquín Ormando

La ministra refirió además a una “visión país” sobre “cómo sostenemos el portland nacional”, discusión que toca particularmente, recordó, a Lavalleja y Paysandú. “Estamos intentando aunar esfuerzos y ser lo más eficientes posible (...). Tampoco tenemos mucho más tiempo. Estamos tratando de dar alternativas posibles. Obviamente hay una parte que es responsabilidad de la gestión de Ancap (...), otra del ministerio (...) y estamos planteando es una mesa de trabajo con ustedes, que sabemos que no tienen la responsabilidad directa, pero sí pueden ayudarnos mucho (...) de cara a un corto plazo a mediano plazo para ver qué rescatamos (...)”.

Cardona planteó que también está trabajando junto al Ministerio de Transporte para “ver cómo hacemos obra más eficiente”.

A su turno, el intendente de Paysandú y presidente del Congreso, Nicolás Olivera, explicitó ante la ministra que “su nota no cayó de la mejor forma” porque “dice otra cosa”. También buscó dejar atrás la polémica. “No importa, porque si tenemos una gran virtud acá es que todos tenemos mala memoria”.

Olivera espetó también a Cardona que “siempre es mejor levantar un teléfono” antes de “hacer llegar una nota” o encontrarse “con algún titular” polémico.

Por otro lado, el presidente del Congreso de Intendentes repasó cómo fue el diálogo con Ancap y aseguró que antes de la nota de Cardona daban por “agotada” la negociación con la estatal. No obstante, tras ese mensaje, volvieron a tocarle la puerta a la empresa. “Y en esas conversaciones, que se reabrieron específicamente vinculado al precio del cemento de Ancap, se nos manifestó que no había mucho más margen para mejorar ese descuento del 63%, porque consideraba que estaba al límite de su viabilidad”, relató Olivera frente a la propia presidenta de la empresa.

“Cuando se habla acá de mesa de trabajo, la mesa de trabajo estuvo. Salvo que hoy nos digan que se puede hacer otro esfuerzo (...). Pero si no hay oportunidad de mejora del precio, pues cada intendencia verá cómo accede y de qué forma a qué cemento”, planteó Olivera.

La ministra Cardona concluyó sobre el final que “nunca” entendió que estuviera “cerrado el diálogo” sino “al contrario”. “Por eso la propuesta de hoy, porque para nosotros nos cambia, como en toda negociación comercial, cuánto es la cantidad, para qué, en qué y el precio. Sepan que estamos absolutamente abiertas a trabajar con cada intendencia”.

Foto: Leonardo Carreño

El planteo de la discordia

Tras una reunión con Olivera en marzo sobre la situación de la planta de Ancap en Paysandú, Cardona oficializó a fines de mayo un planteo al Congreso de Intendentes en el que les instó en una carta que “se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento” para las obras en sus departamentos.

La segunda parte de la carta, informada en primera instancia por El País, fue la que más hizo enojar a los intendentes, por la mención a que las transferencias del gobierno de Yamandú Orsi a los departamentos han sido las de “mayor nivel” en la “historia del país”. La misiva apuntaba al respecto que eso supone “una corresponsabilidad” de que “converjan los objetivos estratégicos” de ambos y sostuvo que “optar por el portland producido por Ancap en las obras departamentales es, en ese sentido, una expresión concreta de esa articulación”.