Intendentes arremetieron contra Cardona y esperan que ofrezca un mejor precio del portland ante el "maltrato" de Ancap

“La ministra (de Industria) llega tarde y llega mal. Porque el costo de cemento que nos dio Ancap es más caro que si lo fuéramos a comprar en una barraca. (...) Acá tenemos facturas de compañeros que les queda más barato comprar el portland de Ancap en una barraca que si se lo compráramos directamente a Ancap”.

El presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera , explicitó en el plenario un planteo que algunos de sus colegas habían trasladado el día anterior en bancada: el precio de cemento portland ofrecido por Ancap de cara a la firma del convenio marco es más caro que el que pueden conseguir por otras fuentes en sus departamentos.

A lo largo de este encuentro que tuvo lugar el 29 de mayo en Salto, y a cuyo audio accedió El Observador, los nacionalistas Nicolás Olivera y Alejo Umpiérrez expresaron su malestar con la carta elevada por la ministra de Industria para solicitarles que reserven una cuota de las compras de portland a Ancap, de la que informó El País en primera instancia.

En representación del Frente Amplio , el intendente de Canelones, Francisco Legnani , concedió que el tema genera “incomodidad” con “toda razón” y llamó a generar un “grupo de trabajo” para “analizar” la situación.

El choque entre los intendentes y la ministra de Industria tiene dos planos. Por un lado, Fernanda Cardona impulsa desde hace meses –y así lo comunicó a principios de marzo a Nicolás Olivera– que los gobiernos departamentales prioricen la compra del portland de Ancap con el fin de “mejorar la ecuación del negocio”, según declaró el 11 de marzo la jerarca.

Ministra de Industria, Fernanda Cardona, recibió este miércoles al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera Ministra de Industria, Fernanda Cardona, recibió este miércoles al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera Presidencia

El tema reviste especial sensibilidad para el intendente de Paysandú ante la reestructura de la planta de Ancap en ese departamento, cuya operativa se trasladaría en buena medida a Minas. De hecho, una de las llaves que se están negociando para la instalación de HIF es que la nueva planta de hidrógeno verde se construya con el portland de dichas instalaciones.

A fines de mayo, Cardona oficializó el planteo al Congreso de Intendentes mediante una carta en la que instó a las comunas a que “se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos”.

Pero el punto que más hizo enojar a los intendentes fue la mención a que las transferencias del gobierno de Yamandú Orsi a los departamentos ha sido el de “mayor nivel” en la “historia del país”. La carta de Cardona apuntaba al respecto que eso supone “una corresponsabilidad”: habló entonces de que “converjan los objetivos estratégicos” de ambos y sostuvo que “optar por el portland producido por Ancap en las obras departamentales es, en ese sentido, una expresión concreta de esa articulación”.

Este punto concentró buena parte de los dardos lanzados por los intendentes blancos el pasado 29 de mayo y hasta propició que el frenteamplista Legnani reconociera como argumentos “atendibles, razonables y que todos compartimos” respecto a que las comunas tienen “una infinidad de cometidos que período tras período” se van incrementando y que “de ninguna manera” se pueden “atar a las transferencias de los recursos nacionales”.

Por otro lado, a la salida del Congreso de Intendentes en Salto el pasado 29 de mayo, se encendió un segundo foco de tensión entre los jefes comunales y la ministra de Industria. Cardona celebró en sus redes como una “excelente noticia” que el Congreso hubiera aprobado “el convenio marco con Ancap” para la compra de portland, lubricantes y combustibles”. “Fruto de muchos meses de trabajo (...) y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del portland, el pedido se convierte en acuerdo. (...) Cuando trabajamos por Uruguay, las cosas ocurren. Un pasito más cerca”.

Los intendentes, por el contrario, entienden que el convenio sigue abierto y que la resolución del plenario se limitó a autorizar a la Mesa a avanzar en las negociaciones. El acuerdo implica unificar los criterios con que Ancap suministra combustibles, lubricantes y portland a los gobiernos departamentales y lleva en conversaciones desde agosto del año pasado.

De hecho, arremeten contra los precios ofrecidos por la estatal y aguardan a la comparecencia de la ministra Cardona –que fue convocada al Congreso de Intendentes– para obtener una mejor oferta en ese plano.

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Los precios bajo la lupa

Un intendente que pidió no ser identificado mostró a El Observador que Ancap le ofrece la bolsa de 25 kilos de cemento portland a $219, mientras que la puede conseguir a entre $189 o $191 con otros proveedores.

El mercado uruguayo está repartido entre Cementos Artigas –de capitales españoles y brasileños–, Cementos del Plata –subsidiaria de Ancap para la comercialización del producto–, Cielo Azul –de capitales brasileños– y el importador Cementos Charrúa. La estatal representa alrededor de un tercio del mercado.

El convenio marco bajo negociación tiene como punto clave el porcentaje de descuento que Ancap puede ofrecer a las intendencias. Ese dato aún no está cerrado y los intendentes confían en mejorar el número.

El precio de lista publicado por Ancap es actualmente de $16.548 más IVA la tonelada para las compras de portland a granel y de $417 más IVA para la bolsa de 25 kilos.

Basta con googlear las ofertas de distintas barracas con otras marcas para visualizar que el precio de lista de Ancap es mayor al de la competencia.

Luego el mercado abre distintas posibilidades, desde barracas que acceden a ese mismo producto más barato de lo que lo consiguen otros organismos públicos, hasta intendencias que lo compran a un menor precio que otras en base a cuán cerca están de las plantas, hasta el valor que cada uno negocia con el proveedor.

A modo de ejemplo, la Intendencia de Montevideo (IM) realizó el pasado 21 de abril una compra directa de 250 mil kilos de portland a Ancap con destino a mantenimiento vial a $10 mil la tonelada, un precio bastante menor que el de lista. La suma total de la operación asciende a $2,5 millones.

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“No es por amor, es por dinero”

El intendente de Paysandú, presidente a su vez del Congreso, resolvió convocar a la ministra de Industria y rebatió la segunda parte de su carta: “Las transferencias del gobierno nacional no son una dádiva. Son un acto de justicia, de retribución. (...) Habemos intendentes que invertimos buena parte de nuestros recursos en temas educativos cuando la educación no es una competencia. (...) La lista es larga. (...) No es a la señora ministra de Industria a la que nos compete hacernos acuerdo de cómo llegamos al entendimiento con el gobierno nacional, porque entre otras cosas con quien nos dimos la mano y terminamos de sellar el acuerdo fue con el presidente de la República”.

Respecto al precio del portland de Ancap que deberá ser estipulado en el convenio marco, Olivera apuntó: “Lo que llama la atención es que incluso antes de cerrar este convenio (...) le dijimos a Ancap: ‘Señores, miren que la ministra tiene vocación de que el cemento portland de producción nacional llegue a un precio diferente. Hagan un acuerdo para llegar a un valor acorde que a todos nos estimule a consumir el cemento portland de Ancap”.

A su turno, el intendente de Rocha aseguró que han “sido maltratados a veces por Ancap”. Umpiérrez arremetió contra el hecho de que con los combustibles tuvieran que pagar “el precio de lista cuando cualquier chacra arrocera tiene precio de descuento” y con transporte por parte de los estacioneros al mismo predio.

“Esto no es por amor, es por dinero. (...) Tenemos la obligación de ser patriotas defendiendo los recursos de nuestra gente”, sentenció Umpiérrez, quien cuestionó el “déficit estructural” que aqueja a la división del portland en Ancap.