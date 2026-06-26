Mundial 2026 | Por qué un jugador de España quedó en el centro de la polémica antes del partido con Uruguay

La selección de España se juega el liderazgo del Grupo H del Mundial 2026 frente a Uruguay . Sin embargo, en la previa del encuentro, uno de los futbolistas de la Roja se convirtió en noticia por un motivo ajeno al fútbol. Se trata de Marcos Llorente , mediocampista del Atlético de Madrid, quien reveló un proyecto personal que generó repercusiones en España .

Durante una entrevista en el podcast Acento Noor, el deportista de 31 años contó que uno de sus grandes objetivos a futuro es crear un colegio para niños de hasta seis años inspirado en los valores educativos que comparte con su familia.

"Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos oportuna", explicó Llorente .

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Según detalló, el centro estaría pensado para ofrecer actividades al aire libre, contacto con la naturaleza y una fuerte reducción del uso de la tecnología durante las primeras etapas de la infancia.

Sin pantallas ni iPads: así sería el colegio ideal para Marcos Llorente

La característica que más llamó la atención de su propuesta es la ausencia de dispositivos electrónicos dentro del establecimiento. Llorente sostuvo que imagina un espacio "donde no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces", además de promover una alimentación cuidada y entornos con abundante luz natural.

El jugador también mencionó que le gustaría que los niños estuvieran "protegidos de los campos electromagnéticos", una afirmación que generó debate en medios españoles y redes sociales.

Marcos Llorente

Mientras sus declaraciones generan repercusión fuera de las canchas, Llorente continúa enfocado en la Copa del Mundo. España afrontará un partido clave ante Uruguay en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El futbolista del Atlético de Madrid es una de las piezas habituales dentro del plantel dirigido por Luis de la Fuente y llega al encuentro después de haber participado en los compromisos anteriores de la fase de grupos.