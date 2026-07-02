La obra del siglo: el túnel inteligente que será la nueva puerta al mar de América Latina

Colombia avanza en la construcción del Túnel del Toyo , una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas de su historia reciente, que busca conectar el interior del país con la región del Urabá y el mar Caribe.

El proyecto forma parte del sistema vial conocido como Autopistas 4G y está diseñado para reducir de forma significativa los tiempos de viaje entre Medellín y los puertos del noroccidente colombiano, mejorando la conectividad logística del país correspondiente al corredor estratégico para el comercio exterior.

El Túnel del Toyo (oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri) se construye en el departamento de Antioquia , entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas . Con una extensión cercana a los 9,8 kilómetros, será uno de los corredores vehiculares más largos del continente una vez finalizado.

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La obra forma parte de un sistema de 17 túneles, más de 30 puentes y kilómetros de nuevas vías que buscan conectar a Medellín con la zona de Urabá , donde se desarrollan nuevos proyectos portuarios sobre el mar Caribe .

De acuerdo con la información oficial, la finalización del corredor permitirá reducir el tiempo de viaje entre el centro del país y el litoral, lo que impactará en el transporte de carga y en la integración de las regiones productivas con los puertos de exportación.

Túnel del Toyo Foto: El Colombiano

El proyecto fue presentado como una infraestructura de alta complejidad técnica, tanto por su extensión como por las condiciones geográficas de la Cordillera Occidental, donde se ejecuta la perforación del túnel principal.

El plan contempla la construcción de viaductos, sistemas de drenaje, túneles auxiliares y conexiones viales que permitirán integrar la obra al sistema nacional de carreteras. En su fase final, el corredor completo busca consolidar una salida más directa hacia el mar para la región andina.

¿Cómo sigue la construcción del nuevo Túnel del Toyo?

El Túnel del Toyo comenzó su fase constructiva en 2016 y atravesó distintas etapas de ejecución y financiamiento. La perforación principal se completó en 2023, mientras que las obras complementarias continúan en desarrollo con distintos niveles de avance.

El proyecto enfrentó ajustes en su planificación original y redefiniciones en los esquemas de financiación entre el gobierno nacional y la administración regional de Antioquia, lo que extendió los plazos de finalización.

Túnel del Toyo

Actualmente, la proyección oficial ubica su puesta en funcionamiento hacia 2027, aunque depende de la conclusión de los tramos viales de acceso y las obras secundarias necesarias para su operación plena.

Una vez concluido, el corredor vial permitirá una conexión más directa entre Medellín y la región del Urabá antioqueño, donde se concentran proyectos portuarios considerados estratégicos para el comercio exterior colombiano.