Uruguay espera sumarse en "próximos meses" a acuerdo contra el crimen organizado que lanzó Kast, dijo Orsi

El gobierno uruguayo espera " en próximos meses " sumarse al compromiso lanzado en Santiago de Chile por el presidente José Antonio Kast para combatir el crimen organizado en la región , que fue suscrito por países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú .

Kast fue recibido este miércoles por el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes , con quien conversó sobre este y otros temas.

En el mensaje a la prensa posterior a la reunión, Orsi señaló que se habían firmado algunos acuerdos "muy puntuales" entre las representaciones de ambos países y que estaba "seguro" que "en próximos meses" también acordarían sobre "el de seguridad" e infraestructura.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 2 de julio

Durante su intervención, Kast también mencionó el asunto: " Nos alegramos mucho de que tanto Uruguay como Paraguay se puedan sumar a este acuerdo , porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación pero necesita mismas normas en todas las naciones ".

La alusión a Paraguay se debe a que Kast estuvo de visita en ese país antes de pisar Montevideo. A diferencia de Uruguay, Paraguay ya suscribió al acuerdo de seguridad y así lo destacó el gobierno de Santiago Peña.

El compromiso lanzado a fines de mayo en Santiago de Chile no especifica medidas a llevar adelante para combatir al crimen organizado, pero sí incluye una declaración política en contra de su avance.

La medida más concreta que propone es crear un grupo de trabajo con representantes de cada uno de los países para elaborar un plan de acción conjunto contra la delincuencia organizada con determinados plazos.

Además del acuerdo en seguridad, Orsi dijo que en la reunión se trataron temas referidos al Mercosur, al eventual ingreso al Acuerdo Transpacífico, el corredor bioceánico (Pacífico-Atlántico) o la cooperación en "temas de pesca y de la Antártida".

"Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos, entre presidentes de distintos signos políticos que viene de larga data. Eso obedece también a una larga tradición de vínculo entre países pero también de mucho respeto a las instituciones democráticas", sostuvo el mandatario uruguayo.

Kast (asociado a la extrema derecha) le agradeció a Orsi por "compartir una mirada de futuro".

"Más allá de lo político nos une la defensa de la democracia, el bienestar de nuestros compatriotas y ese bienestar está la seguridad de nuestras naciones que han sido vulnerada por el crimen organizado", subrayó el presidente chileno y dijo que, en ese marco, es que llamó a "todos los países de la región" para actuar de forma conjunta contra ese "flagelo".

La declaración en conjunto de Uruguay y Chile

José Antonio Kast y Yamandú Orsi el 1 de julio de 2026 Foto: captura Youtube

Los jefe de Estado realizaron una declaración en conjunto de 17 puntos, en que entre otros aspectos, destacaron la relación bilateral entre ambos países y su integración en organismos internacionales.

Los presidentes resaltaron que la delincuencia organizada transnacional "representa una seria amenaza para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad para las sociedades en América Latina" y "en este contexto, destacaron la importancia del Compromiso Regional de Santiago como un espacio oportuno para impulsar una coordinación y cooperación regional eficaz".

También, "destacaron los altos niveles de convergencia entre ambos países que se materializaron en el Acuerdo de Asociación Estratégica, suscrito el 07 de julio del año 2008" además del "Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito en 2016 y vigente desde el 13 de diciembre de 2018".

Por último, "los presidentes se congratularon por la firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital" y aseguraron que "permitirá una mayor seguridad y eficiencia en el comercio transfronterizo".