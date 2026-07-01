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Preso se fugó de la cárcel en Colonia y se atrincheró con una adolescente: dijo que era su hija y pedía celebrarle los 15

El prófugo dijo que la joven era su hija y aseguró que se entregaría si le permitían celebrar su cumpleaños de 15

1 de julio de 2026 21:04 hs
Archivo: patrullero de la Policía de Colonia

Archivo: patrullero de la Policía de Colonia

Inés Guimaraens

Un preso de 41 años se fugó de la cárcel Piedras de los Indios en Colonia y se atrincheró con una adolescente en una casa de la capital departamental. El hombre le dijo a la Policía que la adolescente era su hija y que se entregaría si le permitían celebrarle el cumpleaños de 15.

La Policía coloniense lo detuvo el domingo por la noche, según trascendió este miércoles. El hombre tenía nueve antecedentes penales, entre ellos delitos como homicidio y rapiña, explicó este miércoles el Jefe de Policía de Colonia Paulo Costa en conferencia de prensa.

Las autoridades recibieron información de que el hombre podía estar en una casa del barrio Los Nogales en Colonia del Sacramento y hasta allí se dirigieron. El prófugo se fugó hacia una casa vecina "en compañía de una adolescente", comentó el jefe policial en rueda de prensa.

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El jerarca afirmó que trataron de dialogar, pero que el hombre daba "información un poco confusa". "Dijo que se entregaría si le permitían celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, decía que esa adolescente (con la que estaba) era su hija", contó Costa, algo que finalmente la Policía comprobó que no era así.

"En ningún momento se lo notó violento", pero "sí se vio que estaba con un arma en su mano", agregó el jerarca. "Se los extrajo a través de elementos químicos, se lo sacó del lugar en emergencia móvil y fue traslado a un centro asistencial por efecto de los productos", sentenció el jefe policial, que además calificó al operativo como exitoso "en general".

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