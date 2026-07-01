Convocatoria internacional: ofrece 7.500 dólares mensuales y residencia artística en Estados Unidos, ¿cómo aplicar desde Uruguay?

La organización estadounidense Light Work abrió una convocatoria internacional para fotógrafos que incluye una residencia artística de un mes en el estado de Nueva York , paga de 7.500 dólares, alojamiento gratuito y acceso a estudios profesionales.

La propuesta está dirigida a artistas de cualquier nacionalidad, por lo que quienes residan en Uruguay u otros puntos de Latinoamérica también pueden postularse. Las solicitudes permanecerán abiertas hasta este miércoles 1 de julio, inclusive.

El programa se desarrollará en la ciudad de Syracuse , en el estado de Nueva York , donde Light Work ofrece un entorno de producción para fotógrafos y artistas visuales. Además del aporte económico de 7.500 dólares, la residencia contempla un apartamento completamente amueblado, acceso las 24 horas a laboratorios e instalaciones especializadas y acompañamiento profesional durante la estadía.

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Según explicó Light Work en la convocatoria, los residentes también tendrán la posibilidad de publicar su trabajo en una de las ediciones anuales de la organización, una oportunidad que busca ampliar la difusión internacional de los proyectos seleccionados.

El llamado está destinado a fotógrafos que trabajen en cualquier género o enfoque artístico, sin restricciones por país de origen.

¿Cómo aplicar desde Uruguay?

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción disponible en SlideRoom y presentar un portafolio con muestras de su trabajo, además de la documentación solicitada por la organización. La convocatoria acepta postulaciones de artistas de todo el mundo.

Entre los materiales requeridos figuran una selección de imágenes representativas de la producción del postulante, una declaración de artista, un currículum actualizado y otros antecedentes que permitan evaluar la propuesta creativa. La organización analizará la calidad artística, la trayectoria y el potencial del proyecto presentado.

La convocatoria tiene una tarifa de procesamiento de 10 dólares, cobrada directamente por Slide Room y no por Light Work.

La residencia forma parte del programa anual de Light Work, una institución dedicada desde hace décadas a promover la fotografía contemporánea mediante becas, exposiciones, publicaciones y espacios de creación para artistas de distintas partes del mundo.