El dólar aumentó más de 2% en el primer semestre de 2026

El dólar cerró el primer semestre del año con una suba de 2,75% . Los analistas prevén que sobre el final del año se ubique en $ 41.

La moneda estadounidense terminó este martes en $ 40,116 en el promedio interbancario , con un descenso diario de 0,15% , según informó la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

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En el Banco República (BROU) , la moneda operó a $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

La variación mensual fue mínima con un descenso de 0,12%. A su vez, en el primer semestre del año, el dólar recuperó 2,75% desde el cierre de 2025 cuando terminó en $ 39,041.

La moneda alcanzó la cotización más alta el 20 de marzo con $ 40.735.

En los primeros meses del año, el tipo de cambio permaneció en niveles por debajo de los esperados (llegó a $ 37.454 el 23 de enero) y eso llevó al Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central (MEF) a tomar medidas para apreciarlo.

Las expectativas de los analistas

Según la mediana de respuestas de la última encuesta de expectativas que elabora el BCU, los analistas sitúan al tipo de cambio en $ 41 para fin de año, es decir, aproximadamente un peso por encima de su cotización actual.

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Las estimaciones dentro de esta encuesta presentan un rango de expectativas, con un valor máximo proyectado de $ 41,90 y un mínimo de $ 39,50 para ese mismo horizonte.

El mercado ha mostrado un cambio de tendencia: tras una fase de expectativas a la baja durante todo 2025 —donde mes a mes los pronósticos se corregían hacia abajo—, se ha transitado a una etapa de estabilización y ligera suba en 2026, consolidando un piso en el entorno de los $ 40.