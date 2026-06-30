"Familias aplastadas por escombros": Unicef estima que terremotos en Venezuela dejaron a 680 mil niños necesitados de asistencia

Luego de los terremotos en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron el pasado miércoles, Unicef estimó que 1.800.000 de personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 680.000 niños .

Los sismos dejaron más de 1.700 muertos , miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos, principalmente en el estado de La Guaira . Ese día era feriado en Venezuela , por lo que muchas personas estaban en esta localidad, reconocida como turística , algo que complejiza el caso, contaron desde Unicef.

El representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol , declaró que con el paso de los días "la magnitud de las necesidades comienza a ser más clara" .

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Esta organización afirmó que los hospitales de Caracas y los estados La Guaira, Carabobo, Aragua y Falcón han sufrido "graves daños" , llevando a algunos establecimientos a una "situación crítica" y "afectando la atención de niños y mujeres embarazadas" .

Rodríguez Pumarol contó que "los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niños no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños". Solo en el Distrito Capital, la información preliminar indica que 432 escuelas —más de un tercio del total de escuelas del distrito— han resultado dañadas.

Terremoto en Venezuela Foto: JUAN BARRETO / AFP

Por otro lado, las autoridades están habilitando las escuelas que no sufrieron daños como albergues temporales para las familias desplazadas. Unicef está trabajando junto al gobierno venezolano, el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones en "una respuesta de emergencia ampliada". Así es que desplegó personal adicional y movilizó "suministros para llegar a unas 650.000 personas, entre ellas 234.000 niños con asistencia en salud, nutrición, agua, saneamiento, protección de la infancia y educación".

Días después del doble terremoto, Unicef hizo los primeros envíos aéreos con "20 toneladas métricas de suministros médicos, artículos de agua y saneamiento". Los dos primeros envíos "permitirán atender a más de 100.000 personas", mientras que la organización estima que "se requieren 52 millones de dólares para responder a la emergencia provocada por los terremotos, como parte de su llamamiento más amplio de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 para Venezuela, cuyo monto total asciende a 137,6 millones de dólares".

Por el momento, Unicef "ya ha movilizado aproximadamente 3,5 millones de dólares de sus propios fondos internos de emergencia para facilitar el despliegue inicial de personal".

"Familias aplastadas por escombros", representante de Unicef contó que la situación es dramática

Terremoto en Venezuela Foto: FEDERICO PARRA / AFP

La oficial de educación en Unicef en Venezuela, Mariella Adrián, contó que la situación es dramática y que ha dejado "familias aplastadas por el escombros".

"Hemos estado en La Guaira, alrededor de esos edificios que se han venido abajo. Hemos visto a madres buscando a sus hijos, hombres buscando a su familia. Señoras buscando a su familiares, pegando gritos y subiendo a los escombros a ver si responden", dijo Mariella en un diálogo vía Zoom con El Observador.

Entre varios casos, contó el de un niño de siete años que fue "el único sobreviviente de su edificio" y que además "vio morir a su madre". El menor de edad "estuvo bajo los escombros largas horas", según la activista. El padre del niño había salido a comprar algo minutos antes, por lo que también se salvó.

Este hombre "sintió el terremoto y volvió a su casa", allí "encontró el edificio completamente caído". Pasó toda la noche gritando y buscando a su familia. En la mañana localizó con vida a su hijo, quien ahora está siendo atendido en un centro de salud.

Cómo colaborar desde Uruguay con los damnificados por los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela Foto: JUAN BARRETO / AFP

Es posible colaborar con la emergencia en Venezuela desde Uruguay a través de Unicef:

Enviando un SMS con la palabra UNICEF al 99200 para donar $200 mensuales

A través de www.unicef.uy

Según la organización, las donaciones monetarias son la forma más efectiva de apoyar los esfuerzos de respuesta ante emergencias como esta. Esto debido a que el dinero permite adquirir los insumos cuando se necesitan para llegar más rápido, señalan entre otras cuestiones.