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Gobierno definió precios de los combustibles para julio: baja la nafta, el gasoil y el supergás

La Ursea había recomendado una baja para la nafta y un mínimo aumento para el gasoil

30 de junio de 2026 19:07 hs
Combustibles

Combustibles

Foto: Leonardo Carreño

Tanto en la nafta Súper 95, como en el gasoil 50S y en el supergás habrá una reducción.

La nafta Súper 95 pasará a costar $ 88,67 por litro. Hasta hoy el precio es de $ 93,36. La baja es de 5%.

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El gasoil 50S pasará a costar $ 58,68 por litro, desde los $ 61,76 vigentes hasta hoy. En este caso se aplica el mismo porcentaje de reducción.

El supergás, que está a $ 101,26 el kilogramo, valdrá $ 93,56 por kilogramo, con una disminución de 7,6%. El descenso de precio equivale a $ 100 en la garrafa de 13 kilos.

Desde el gobierno señalaron en un comunicado que estas reducciones responden a una estrategia de "amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente".

En su informe, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) había recomendado en su informe mensual rebajar de $ 93,36 a $ 87,64 el precio máximo de venta al público de la nafta Súper 95. El gobierno, en tanto, resolvió fijarlo para julio en $ 88,67.

Para el gasoil 50S, en tanto, la Ursea recomendaba subir el precio máximo de venta al público, pasando de $ 61,76 a $ 62,81. El gobierno resolvió fijarlo en $ 58,68.

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