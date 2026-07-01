Los océanos registraron el junio más cálido de la historia y científicos alertan por un Niño cada vez más intenso

Los océanos del planeta registraron en junio de 2026 la temperatura superficial más alta jamás medida para ese mes , un dato que, según científicos citados por Metsul , refuerza las señales del calentamiento global y aumenta la preocupación por la posibilidad de que se registren nuevos récords de temperatura en los próximos meses.

De acuerdo con datos del Servicio Marino Copernicus , de la Unión Europea, la temperatura media de la superficie de los océanos alcanzó los 20,98 °C , superando los máximos registrados para junio en 2023 y 2024 .

El registro pone fin a un primer semestre marcado por un calor excepcional en los mares del mundo, con sucesivas olas de calor marinas en distintas regiones.

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Aunque el promedio de temperatura de los océanos durante la primera mitad de 2026 se mantuvo levemente por debajo del récord alcanzado en el mismo período de 2024, los investigadores advierten que el escenario podría cambiar rápidamente por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño .

Según los especialistas, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial favorecerá un aumento adicional de las temperaturas oceánicas y atmosféricas durante lo que resta del año y también a lo largo de 2027.

El director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, sostuvo que las condiciones actuales podrían representar el inicio de una nueva fase de calentamiento global.

De acuerdo con el experto, la combinación de océanos excepcionalmente cálidos y un El Niño en intensificación crea las condiciones para que vuelvan a romperse récords de temperatura a escala planetaria.

Qué efectos puede tener

El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, un fenómeno que modifica la circulación de los vientos, la formación de nubes y los patrones de precipitaciones en distintas regiones del mundo.

Históricamente, este evento climático se asocia con inundaciones en la costa oeste de Sudamérica, sequías en algunas regiones de África, incendios forestales en Australia y cambios significativos en los regímenes de lluvias en distintos continentes.

Además, suele provocar un incremento temporal de la temperatura media global.

Sin embargo, los científicos advierten que, en esta oportunidad, El Niño actúa sobre un planeta que ya viene experimentando un calentamiento sostenido por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que ambos factores pueden potenciarse mutuamente.

El oceanógrafo Simon Van Gennip, del Servicio Marino de Copernicus, señaló que existe una alta probabilidad de que 2026 termine entre los años más cálidos jamás registrados, precisamente por la combinación entre el nuevo episodio de El Niño y el calentamiento global.

Los océanos absorben el exceso de calor del planeta

El informe también recoge advertencias recientes de las Naciones Unidas sobre el deterioro de la salud de los océanos.

Los mares cumplen un papel clave en el sistema climático porque absorben alrededor del 90% del exceso de calor generado por el efecto invernadero. Sin esa capacidad, la temperatura del aire sería aún mayor.

Pero ese proceso también tiene consecuencias. El aumento de la temperatura del agua favorece una mayor evaporación, aporta más energía a tormentas tropicales, ciclones y lluvias intensas, y contribuye al aumento del nivel del mar por la expansión térmica de los océanos.

Además, el calentamiento amenaza a los ecosistemas marinos. Las olas de calor prolongadas favorecen el blanqueamiento de corales, reducen el oxígeno disponible en el agua y pueden provocar la muerte de distintas especies.

El Mediterráneo y el Pacífico marcaron nuevos récords

Durante la primera mitad de 2026, alrededor del 82% de la superficie oceánica del planeta estuvo afectada por olas de calor marinas, la segunda mayor extensión desde que existen registros, solo superada por la observada en 2024.

El informe destaca además que el mar Mediterráneo registró el junio más cálido de su historia, mientras que el Pacífico tropical también alcanzó un nuevo récord para ese mes, una señal adicional de que el calentamiento de los océanos continúa en niveles excepcionalmente elevados y podría intensificarse a medida que avance El Niño.