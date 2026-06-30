Metsul adelantó cómo será julio de 2026 con un Niño cada vez más intenso: qué puede pasar en Uruguay

El mes de julio estará marcado por el fortalecimiento de El Niño , un fenómeno que continuará intensificándose durante las próximas semanas y que favorecerá un escenario de mayores lluvias y nuevos ingresos de aire frío en buena parte del Cono Sur, según el último análisis de Metsul .

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El organismo meteorológico brasileño prevé que el segundo mes del invierno climático combine episodios de precipitaciones por encima de lo normal con nuevas irrupciones de aire polar, un patrón que también podría influir sobre Uruguay.

Según el informe de Metsul , la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial continúa aumentando y confirma la intensificación del fenómeno.

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De acuerdo con la última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) , El Niño ya presenta una intensidad moderada o fuerte , dependiendo del método de medición utilizado.

Los meteorólogos de Metsul consideran que durante julio las anomalías positivas seguirán aumentando y que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte en los próximos meses.

Más lluvias para Uruguay y la región

El principal impacto esperado para el Cono Sur será un incremento de las precipitaciones.

Metsul señala que los modelos climáticos muestran un amplio consenso respecto a que julio tendrá lluvias superiores al promedio en el sur de Brasil, especialmente en Paraná, Santa Catarina y la mitad norte de Rio Grande do Sul.

Según la consultora, durante el invierno la estación seca sobre el centro de Brasil favorece el transporte de humedad hacia el centro de Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul, un proceso que suele intensificarse cuando hay un evento de El Niño.

Por ese motivo, el organismo entiende que Uruguay podría atravesar varios episodios de inestabilidad durante julio, con lluvias más frecuentes de lo habitual.

También se esperan nuevos ingresos de aire polar

A pesar de la mayor humedad prevista para el mes, el frío continuará siendo protagonista.

Metsul proyecta que julio tendrá temperaturas normales o inferiores al promedio en gran parte del sur de Brasil y anticipa nuevas incursiones de aire polar capaces de provocar heladas generalizadas, temperaturas bajo cero e incluso nevadas en algunas zonas.

Aunque el informe no realiza un pronóstico específico para Uruguay, ese tipo de irrupciones frías suele alcanzar al territorio uruguayo, por lo que el país podría registrar nuevos episodios de bajas temperaturas durante el mes.

La consultora recuerda que julio corresponde al segundo mes del invierno climático y, históricamente, suele concentrar algunas de las olas de frío más importantes del año.

Como ejemplo, menciona las fuertes nevadas registradas en el sur de Brasil en 2013 y 2021, además de irrupciones polares que dejaron temperaturas bajo cero en buena parte del Cono Sur.

Con un Niño cada vez más intenso, Metsul considera que julio combinará frío, lluvias por encima de lo normal y frecuentes cambios de tiempo, un comportamiento característico de este fenómeno climático en el sur de Sudamérica.