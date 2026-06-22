Metsul advierte por la formación de un ciclón bomba al este de Uruguay: qué efectos se pueden esperar

La intensa irrupción de aire polar que afecta a Uruguay esta semana estará acompañada por la formación de un ciclón bomba sobre el Atlántico Sur, al este de Uruguay y Argentina, un fenómeno que contribuirá a profundizar el descenso de las temperaturas en gran parte de la región. Según informó la firma meteorológica brasileña Metsul, el sistema comenzará a intensificarse durante este lunes sobre el océano y alcanzará su máxima intensidad el martes, cuando ya se ubicará lejos de la costa.

Los meteorólogos aclaran que, pese a su fuerza, no se prevén impactos significativos por viento en territorio uruguayo , ya que el núcleo más intenso del fenómeno permanecerá mar adentro.

Sin embargo, el ciclón jugará un papel clave en el avance de la masa de aire polar que ya comenzó a ingresar a la región y que provocará jornadas de frío intenso durante gran parte de la semana.

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En meteorología, un ciclón bomba —también llamado ciclón explosivo— es un sistema de baja presión que se intensifica de forma extremadamente rápida.

Para ser considerado como tal, su presión atmosférica debe descender al menos 24 hectopascales (hPa) en un período de 24 horas.

De acuerdo con Metsul, el sistema que se desarrollará frente a Uruguay reducirá su presión central de 999 hPa a 971 hPa en apenas un día, una caída de 28 hPa que lo ubica dentro de la categoría de ciclón bomba.

La rápida profundización genera un fuerte contraste de presión atmosférica y acelera la velocidad de los vientos alrededor del sistema.

Vientos de hasta 130 km/h sobre el océano

Las proyecciones indican que los vientos más intensos se registrarán sobre el Atlántico Sur, donde podrían alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.

Como consecuencia, se espera un aumento significativo del oleaje y un mar más agitado durante los próximos días.

No obstante, los especialistas remarcan que el campo de vientos más fuerte permanecerá lejos de la costa y que los riesgos principales para la región estarán vinculados al avance del frente frío asociado al sistema y al ingreso del aire polar.

Cómo impactará en Uruguay

Aunque el ciclón no tendría efectos severos directos sobre el territorio nacional, sí favorecerá la llegada de aire muy frío desde latitudes australes.

Según Metsul, precisamente por la ubicación y evolución del fenómeno, la masa de aire polar seguirá una trayectoria continental, avanzando por el interior de Sudamérica en lugar de desplazarse principalmente sobre el océano.

Esa configuración permitirá que el aire frío alcance con fuerza a Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay e incluso zonas de Bolivia y Perú.

Los meteorólogos consideran que esta será la irrupción de aire polar más intensa de 2026 hasta el momento, con temperaturas muy por debajo de lo habitual para esta época del año.

Una semana marcada por el frío

El ingreso del aire polar ya comenzó a sentirse con un marcado descenso de las temperaturas, abundante nubosidad y condiciones invernales en buena parte del país.

Los pronósticos indican que el período más frío se extenderá entre el martes y el jueves, aunque las bajas temperaturas continuarán durante gran parte de la semana.

Además del frío, la presencia de viento del sur y suroeste contribuirá a que la sensación térmica sea todavía más baja, especialmente durante las primeras horas del día y las noches.

La combinación entre el ciclón bomba, el frente frío y la masa de aire polar configura uno de los episodios meteorológicos más relevantes de este invierno, aunque los especialistas insisten en que el fenómeno más intenso se desarrollará sobre el océano y no representa, por el momento, una amenaza significativa para Uruguay.