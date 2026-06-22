"Esto no es el Frente Amplio, es Jorge Díaz": Bustillo denunció una "tramoya" en el caso Marset y apuntó contra Ache

El excanciller de la República, Francisco Bustillo , habló en las últimas horas tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de retenerle el sueldo por negarse a declarar en el marco del sumario en su contra por el caso Marset, criticó al actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , y apuntó contra la exvicecanciller Carolina Ache .

Días atrás la cartera resolvió retenerle el 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo —embajador de carrera, hoy sin destino y en pase en comisión en el Parlamento— por negarse a declarar , en el marco de un sumario iniciado sobre él por el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset .

Asesorado por el estudio Delpiazzo, el exministro se negó a declarar porque considera que no es pasible de ser sancionado al haber estado ocupando un cargo político , como es el del ministro.

EN VIVO: Oddone es interpelado en el Senado por la situación económica y los cambios previstos para las AFAP

Caso Marset: Cancillería resolvió retener 50% del sueldo a Francisco Bustillo por negarse a declarar en investigación de sumario

" Es improcedente el sumario, no es un capricho, se basa en un escrito que presentó Delpiazo . Lo que se me pretende responsabilizar se dio en épocas en que yo era canciller y no en tanto funcionario diplomático de carrera; tenía suspendido el cargo de funcionario público", comenzó diciendo en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

"Esa es la razón por la que no se me puede sumariar. No hay antecedentes de un sumario a un canciller", agregó.

Consultado por la decisión del actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, de firmar el sumario en su contra, señaló que este "no es abogado" y que con la jurídica de la cartera tiene sus "reservas".

En cuanto a la investigación administrativa inicial, de que derivó luego el proceso de sumario, sostuvo que en ella sí declaró.

"En la investigación, lejos de lo que se dijo, me presenté a declarar y estuve durante dos horas", apuntó y señaló que luego de dicho proceso la instrucción del caso salió de Cancillería, ya que en el marco de la trama sobre el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset podría haber involucrado alguien de jurídica.

"Se decidió sacarlo para afuera. En esos casos normalmente, por no decir siempre, el hecho lo lleva la jurídica de algún otro ministerio; en este caso no. Se decidió que llevara la investigación una abogada que depende de Jorge Díaz, el abogado de Carolina Ache", dijo.

"Una abogada bajo la égida de Jorge Díaz. Trabaja en Presidencia. Hay un grupo de abogados que trabaja bajo la égida de Jorge Díaz, y ella es una", continuó.

Después, opinó sobre la decisión de sumariarlo. "Hay problemas de fondo y de forma durante toda la investigación", dijo.

De acuerdo con Bustillo, tras tomar conocimiento de la decisión de la Cancillería, su defensa presentó un escrito denunciando "manifiesta improcedencia", el violentar el "principio del debido proceso", incursión en "desviación de poder", carencia de "motivación suficiente" y vulneración del "principio non bis in ídem", que recoge que "no se puede sancionar a una persona dos veces por el mismo acto".

"Yo fui sancionado. Tenía responsabilidad política; la administrativa se subsume en la política", sostuvo y catalogó el sumario como un "disparate".

"¿Cómo se me va a tratar de responsabilizar como funcionario de carrera cuando esos hechos se dieron siendo yo ministro político y tenía el caso en suspenso?", se preguntó el hoy embajador.

Tras esto, aseguró que durante el proceso de sumario lo "amenazaron". "La abogada sumariante me dijo que si no declaraba, podía ser sancionado con una suspensión por 6 meses y la retención del sueldo", señaló.

Bustillo afirmó después que él no va a declarar porque "no corresponde" que lo haga. Además, anunció que realizó una "demanda" contra el Estado para la anulación del proceso.

Crítica a Díaz y Ache

"En la defensa de Carolina Ache ha demostrado una animosidad enorme. La que la macaneó desde el primer día fue Ache en todo el proceso. La forma de salvarla fue pasarle la responsabilidad a otro, en ese caso fui yo", aseveró el exministro sobre el hoy prosecretario.

En cuanto a Díaz y Ache, Bustillo cuestionó la decisión del gobierno de colocar a la última como embajadora en Portugal.

"¿Quién le dio el cargo de embajadora en Portugal a Carolina Ache? Jorge Díaz. ¿Qué mérito tenía? Ninguno. Había 300 funcionarios de carrera mejor calificados que ella", criticó.

"La que tendría que estar sumariada, si se pudiera, sería Ache", apuntó después y recordó que en "todos los episodios que generaron ruido en el caso Marset" estaba la exvicecanciller.

"Esto no es el Frente Amplio (FA). Al Frente le sirvió toda esta situación en tiempo electoral, no me sorprendió lo que se hizo. Pero insisto, esto no es el FA, es Jorge Díaz", aseveró y catalogó que hizo el prosecretario como una "tramoya".

Sugerencia de tirar celular y renuncia

Sobre el final de la entrevista, se refirió a la conversación privada que mantuvo con Ache, donde le sugirió que "perdiera" su celular para no darlo a la Justicia.

"Es un espanto esa frase, pero lo cierto es que se sacó de contexto y además se editó el audio. Ella venía insoportable con el tema porque, obviamente, habíamos terminado una investigación administrativa en la que ella se había negado a entregar los mensajes", mencionó.

"Ella de buenas a primeras decide cambiar y plantearse si estaba actuando bien o mal. Entonces empezó: Qué no sé qué hacer, que voy para adelante, para atrás. Yo no tenía arte ni parte. No había actuado", añadió.

En cuanto al momento en el que le recomendó "perder" el celular, apuntó que Ache lo había llamado a las 22:30 horas, él estaba "enfermo" y para "sacársela" de encima le dijo que tirara el celular.

"Me pareció una cosa de locos descubrir que la persona que trabajó junto a vos dos años resulta que lo grababa. Me parece un acto deleznable, lo peor que puede hacer un ser humano", cuestionó.

Finalmente, consultado acerca del pedido de renuncia de Lacalle, dijo que lo pensó bien y por ello decidió tomar un "paso al costado".

"Le presenté la renuncia, lo conversé con él y entendió que las razones eran valederas y nos servían a todos. Por eso decidió sacarme", explicó.

Pese a esto, dijo que hasta el día de hoy se siente "respaldado" por Lacalle Pou.