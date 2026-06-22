Magnate griego y empresario argentino desarrollan un barrio marítimo de alta gama sobre la playa de Punta Ballena

Una sociedad de oro. Así puede definirse la alianza entre el presidente del grupo logístico CHR, Guillermo Jacob, y el armador griego y propietario de hoteles como Grande Bretagne y King George en Atenas, Athanasios Laskaridis.

Con medio siglo de sociedad, los empresarios encontraron un nuevo propósito para emprender en conjunto pero, esta vez, fuera del mar, aunque muy cerca de él.

Se trata de Astra, un barrio marítimo de 72 lotes sobre la parada 45 de la Playa Mansa en Punta Ballena.

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En tierras que adquirieron a principios de los 2000, los inversores encontraron en el presente el momento ideal para apostar por un proyecto que tiene en su corazón la vocación de devolver a sus residentes la Punta del Este de antaño, en una iniciativa que preserva la flora nativa y se aleja de las grandes torres que rompen con el entorno natural del balneario estrella de Uruguay.

El fuerte compromiso de Laskaridis con el medioambiente fue un aspecto clave a la hora de tomar esta definición. “No lo miramos desde un punto de vista de la rentabilidad del negocio. ¿Cuál es el mejor negocio que podemos tener? No cabe duda que es hacer cinco torres gigantescas y vender 5 .000 departamentos al mayor precio posible”, reconoció Jacob.

Sin embargo, ellos prefirieron “algo más tranquilo”.

“Lo subdividimos y decidimos hacer casas que no van a tener un rendimiento muy grande, pero hacemos algo lindo y algo que tiene que ver con el medio ambiente y con la historia, con cómo empezó y cómo se generó Punta del Este. Tratamos de recuperar esos valores”, reflexionó el empresario argentino en una entrevista que concedió a Café y Negocios junto con el gerente del proyecto Martín Figueroa.

Además de la multimillonaria inversión original en el terreno que prefirieron no revelar, Astra supuso un desembolso mayor a US$ 4 millones en infraestructura, como caminos o veredas y servicios de saneamiento, electricidad y fibra óptica.

Actualmente, se encuentra en construcción el acceso y los amenities del barrio marítimo que incluye canchas de pádel, gimnasio, sauna, juegos para niños y parrilleros, entre otros.

Además del barrio, los desarrolladores apuestan a incluir un parador en la playa que aún espera por el permiso para su habilitación.

El precio de los lotes, el valor del entorno natural y el perfil de sus compradores

Los 72 lotes de Astra cuentan con más de 1.000 metros cuadrados cada uno y su precio parte desde US$ 500.000.

A esto se suma la construcción que cada propietario quiera realizar, cuya arquitectura deberá cumplir con ciertos estándares para adaptarse al entorno natural en el que se enclava el barrio. Por ejemplo, cada construcción debe dejar un margen de seis metros con el límite del terreno, de este modo se asegura, al menos, 12 metros de separación entre las casas.

En el proyecto se realizaron grandes inversiones para preservar el entorno agreste de Punta Ballena que se refleja, por ejemplo, en la contratación de las paisajistas de primer nivel Jeanine Beare, fundadora del proyecto Psamófila, y Valeria Maruffo dedicadas a resguardar y potenciar la flora nativa, que incluso se planta en zonas donde, hasta ahora, crecían especies extranjeras.

Además, el desarrollo cuenta con un paseo marítimo en las dunas que pone en valor la belleza del lugar y la biodiversidad del paisaje costero.

Aunque aún no comenzó su campaña de marketing para vender el barrio, Astra ya cuenta con algunos lotes reservados por inversores europeos. Esta procedencia no es casual. Jacob comparte la visión de la mayoría de los consultores que trabajan día a día con inversores de alto patrimonio, y estima que el clima geopolítico que atormenta a Europa lleva a que inversores de alto nivel miren hacia Sudamérica y presten especial atención en Punta del Este.

En particular, sus clientes se perfilan como matrimonios que llegan a Uruguay tras el retiro para estadías de mediano plazo y también familias jóvenes con niños pequeños que ven en el crecimiento de servicios de la zona, como colegios y sanatorios, un buen ecosistema para su calidad de vida.