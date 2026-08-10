American Airlines retomará vuelos directos entre Montevideo y Miami

El Ministerio de Turismo anunció este lunes que la aerolínea estadounidense American Airlines volverá a conectar de forma directa a Montevideo con Miami durante la temporada de verano. El servicio retomará efectivamente el 3 de diciembre y contará con vuelos diarios hasta el 2 de marzo de 2027. Después de esta fecha, pasará a funcionar solo lunes, jueves y sábados, hasta el 28 de marzo de 2027.

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Pablo Menoni, ministro de Turismo, afirmó que este regreso es una "excelente noticia para Uruguay" y para el sector turístico del país.

“Recuperar y fortalecer esta conexión directa con uno de los principales mercados emisores de la región nos permite mejorar la conectividad, facilitar la llegada de visitantes y seguir posicionando a Uruguay como un destino competitivo y atractivo. La conectividad aérea es una herramienta fundamental para el crecimiento del turismo y para avanzar en una mayor inserción internacional de nuestro país”, mencionó, consignado por la página web del ministerio.

Con una capacidad total de 234 pasajeros, el servicio será realizado por aeronaves Boeing 787-8. La distribución de los asientos constará de 20 plazas en clase Business, 28 en Premium Economy y 186 en la cabina principal.