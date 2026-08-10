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American Airlines retomará vuelos directos entre Montevideo y Miami

La aerolínea estadounidense volverá a conectar la capital uruguaya con Miami desde diciembre con aeronaves Boeing 787-8 de capacidad hasta 234 pasajeros

10 de agosto de 2026 18:30 hs
American Airlines
American Airlines Getty Images

El Ministerio de Turismo anunció este lunes que la aerolínea estadounidense American Airlines volverá a conectar de forma directa a Montevideo con Miami durante la temporada de verano. El servicio retomará efectivamente el 3 de diciembre y contará con vuelos diarios hasta el 2 de marzo de 2027. Después de esta fecha, pasará a funcionar solo lunes, jueves y sábados, hasta el 28 de marzo de 2027.

Pablo Menoni, ministro de Turismo, afirmó que este regreso es una "excelente noticia para Uruguay" y para el sector turístico del país.

“Recuperar y fortalecer esta conexión directa con uno de los principales mercados emisores de la región nos permite mejorar la conectividad, facilitar la llegada de visitantes y seguir posicionando a Uruguay como un destino competitivo y atractivo. La conectividad aérea es una herramienta fundamental para el crecimiento del turismo y para avanzar en una mayor inserción internacional de nuestro país”, mencionó, consignado por la página web del ministerio.

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Con una capacidad total de 234 pasajeros, el servicio será realizado por aeronaves Boeing 787-8. La distribución de los asientos constará de 20 plazas en clase Business, 28 en Premium Economy y 186 en la cabina principal.

Los horarios son estimativos y sujetos a cambios, pero establecen un vuelo de salida desde Montevideo a las 22:30 h (hora local) con llegada a Miami a las 05:45 h (hora local); y un vuelo con salida desde Miami a las 22:55 h con llegada estimada a Montevideo a las 10:10 h (hora local).

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