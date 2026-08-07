Qué revela un estudio sobre la forma en que viajan los uruguayos y qué pesa más al elegir un vuelo

Un estudio de JetSMART entre pasajeros que viajan desde Montevideo revela que el 40% de los uruguayos vuela acompañado, ya sea con su pareja ( 21% ) o con amigos ( 19% ). En tanto, un 26% viaja en familia y un 25% prefiere hacerlo solo.

El relevamiento también refleja una clara preferencia por los viajes de ocio. El 85% de los pasajeros consultados declara que viaja principalmente por vacaciones , mientras que las visitas a familiares ( 7% ), los viajes de trabajo ( 5% ) y otros motivos ( 2% ) quedaron muy por detrás.

En cuanto a la frecuencia de viaje, casi la mitad de los encuestados (46%) afirma viajar entre dos y tres veces al año . Por su parte, un 28% realiza un viaje anual, mientras que un 26% vuela cuatro o más veces por año , lo que refleja un hábito de viaje consolidado entre los pasajeros uruguayos.

A la hora de elegir una aerolínea, el precio continúa siendo el factor más determinante . El 42% de los consultados indica que las tarifas convenientes son la principal razón para preferir una compañía aérea. Sin embargo, el estudio muestra una particularidad del mercado uruguayo: los vuelos directos aparecen como el segundo atributo más valorado, mencionado por el 27% de los encuestados, una de las cifras más altas de la región .

Otros factores que influyen en la decisión son los horarios disponibles (13%), la comodidad y calidad del servicio (8%), la experiencia de compra digital (6%) y las recomendaciones de familiares o amigos (4%).

Más gente volando

Otro de los aspectos relevados fue el de los "primeros voladores", personas que viajaron en avión por primera vez recientemente. En Uruguay representan el 16% de la muestra y, en su mayoría, eligen viajar en familia (31%), antes que solos (25%), en pareja (23%) o con amigos (22%).

Los resultados muestran que los pasajeros uruguayos combinan una fuerte preferencia por los viajes recreativos con una creciente valoración de la conectividad aérea. En ese contexto, contar con vuelos directos y tarifas accesibles se consolida como una combinación clave para responder a las expectativas de quienes eligen viajar desde Montevideo.

“La propuesta de vuelos que trae el modelo Ultra Low Cost Carrier, acerca una respuesta concreta para las personas que quieren viajar pagando solo por trasladarse de un punto A a un punto B, con un bolso de mano para luego sumar todos los opcionales que necesiten. Hoy estamos contentos de que más de 500.000 personas ya han elegido viajar con JetSMART en Uruguay, lo que nos impulsa a seguir acercando la aviación a cada vez más personas", señalaron desde la empresa.

Sobre el relevamiento

El Índice SMART es un estudio regional elaborado por JetSMART para conocer los hábitos, percepciones y preferencias de viaje de sus pasajeros en América del Sur. La investigación se basó en una encuesta realizada a 22.678 pasajeros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, entre el 9 y el 18 de julio de 2025.

Sobre JetSMART

JetSMART Airlines es la aerolínea de bajo coste (ULCC) más grande y de más rápido crecimiento de Sudamérica, comprometida con ofrecer tarifas asequibles y ampliar la conectividad aérea en toda la región. Desde su fundación en 2016, la compañía revolucionó el sector aéreo y actualmente opera más de 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Su flota de 54 aviones Airbus A320 y A321, la más joven y moderna del sub-continente, respalda su capacidad operativa y su eficiencia.

El modelo de negocio de la compañía se basa en la eficiencia radical de la estructura de bajo costo, que permitió a millones de pasajeros volar por primera vez, conectando ciudades secundarias y reduciendo significativamente los precios en todos los mercados en los que opera. Respaldada por inversores de talla mundial como Indigo Partners y American Airlines, JetSMART se posiciona como líder del mercado de bajo costo y tiene como objetivo operar más de 100 aviones para 2030, conectando comunidades y creando nuevas oportunidades para los viajeros sudamericanos.

JetSMART fue reconocida en repetidas ocasiones por su excelencia operativa, recibiendo premios como el de Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica de SKYTRAX en 2021, 2023 y 2025. Además, su alianza con American Airlines y la posibilidad de acumular millas en el programa AAdvantage amplían su red de rutas y refuerzan su propuesta de valor para los pasajeros.

Para obtener más información, visite el sitio web de la compañía.