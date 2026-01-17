Ministro de Turismo: Uruguay podría "aprovechar la coyuntura geopolítica" con "destinos muy parecidos" a algunos del "hemisferio norte" con "restricciones migratorias"

Con el techo del Ministerio de Turismo casi arreglado para que deje de lloverse, la sede de la calle Yacaré va a "tirar unos años más". Desde esa oficina, Pablo Menoni repasó en entrevista con El Observador el avance auspicioso de la temporada y sus desafíos para una rentabilidad un tanto mermada del sector turístico.

Mientras miran con lupa las "perforaciones" de los beneficios fiscales al turismo y preparan un estudio junto al Ministerio de Economía para abril, Menoni contó los sitios prioritarios de su cartera para atraer turistas en la región y ponderó los efectos en Uruguay de la "estabilidad del dólar" lograda por la administración de Javier Milei en Argentina , más allá del panorama "realmente complejo" para "algunas porciones" de esa sociedad.

Ingeniero electricista como la vicepresidenta Carolina Cosse , a quien debe su incursión en la política, Menoni sostuvo que lo "enamoró" su estilo de trabajo y dijo que "ojalá" sea candidata en 2029.

Coincidimos con los análisis de la consultora Ceres y se basa esencialmente en dos cosas: la diferencia relativa a precios que tenemos tanto con Brasil como Argentina –si bien en estos últimos días el tipo de cambio acá ha bajado, antes del inicio de la temporada esa diferencia relativa a precios era similar o mejor a la del año pasado–, y el poder adquisitivo que tienen los turistas en esos orígenes, que ha crecido también.

A esa coyuntura la ayudamos con aumentar la promoción que hace el ministerio en Brasil y en Argentina, sobre todo en el sur de Brasil, de San Pablo hacia abajo, y hacia el oeste de Argentina, a Rosario y Córdoba, donde tenemos un potencial de crecimiento bastante importante. De San Pablo para abajo tenemos más de 50 millones de brasileños y nos visitan 450 mil, tenemos un montón de oportunidades de mejoras ahí.

Decimos que la temporada va a ser tan buena como el año pasado, o en el entorno. Falta mucho todavía.

Los operadores turísticos dicen que están un 25% por debajo de años récord como 2017 o 2018. ¿Cómo se trabaja para mejorar el incentivo al gasto de los turistas?

Con la Cámara de Turismo tenemos un intercambio fluido, bueno y profesional. Lo de la rentabilidad estoy totalmente de acuerdo, en un sector que pospandemia ha tenido que ajustar su rentabilidad y sabemos que eso repercute en lo económico, sobre todo por su esfuerzo de mantener los precios y ser competitivos. Tenemos un sector turístico que en los últimos 15 años ha tenido el mayor índice de turistas receptivos per cápita de Sudamérica y eso no se logra sin un sector privado profesional y sin competitividad.

¿Qué podemos hacer nosotros? Va de la mano con los incentivos fiscales que damos año a año, la reducción total del IVA de turistas no residentes. Estamos trabajando con la Cámara de Turismo y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar el impacto real que tiene esa exoneración en la llegada del turista. Queremos meter más variables en la ecuación, saber qué impacto real tiene el gasto en publicidad, por ejemplo, qué impacto tienen las exoneraciones impositivas y procurar que no sean perforados los beneficios fiscales. Hay que evaluar bien cuál es la renuncia fiscal, cuánto estamos dejando de recaudar y qué impacto real tiene en el gasto.

Hay que hacer un estudio econométrico bien sesudo, esperemos tenerlo antes de abril. En abril y noviembre sacamos los decretos de exoneraciones para alta y baja temporada. Y eso no está muy bueno, porque no permite proyectar a los operadores cuáles van a ser sus cuotas reales. Si nosotros queremos hacer promoción de invierno y el decreto lo sacamos a última hora de abril, ya no llegamos. La exoneración que salga va a ser a largo plazo, no va a andar a las corridas.

Desde la Cámara de Turismo plantean que estos beneficios sean de continuo, que haya una ley en lugar de un decreto para evitar las especulaciones de los operadores.

Exactamente. Cuando el operador turístico pone en una boleta cero, porque el turista extranjero tiene una reducción total, ellos no; este servicio no está asimilado a un servicio de exportación, por lo tanto ellos no pueden descontar el IVA compras que tuvieron para producir ese servicio, entonces termina transformándose en un costo para ellos que lo van a trasladar a precios. Es como un engaña pichanga.

El ministro Oddone ha ponderado la política económica de Argentina y que ha favorecido a Uruguay. ¿Desde el turismo cree que se ha favorecido?

Hablábamos del turismo en promedio en dólares y es indiscutible, más allá del proceso democrático de más de 42 años que vive Argentina, que tenemos que celebrar, han visto que el precio del dólar en Argentina ha tenido una cierta estabilidad que mostraba antes. Eso trae tranquilidad a los ciudadanos y ha repercutido. La coyuntura siempre es importante, no nos vamos a vacunar contra ella. Así que, en términos generales, la respuesta es sí, pero resaltemos el proceso democrático y la tranquilidad que puede llegar a traer la estabilidad del dólar, sin perjuicio de no entrar en consideraciones de cómo están viviendo algunas porciones de la sociedad que está realmente complejo. Quiero destacar eso, porque nosotros acá vemos parte de la película, la película completa es estar en los zapatos de los jubilados, por ejemplo. Pero coincido con Gabriel.

¿Cómo es la situación actual de la conectividad aérea si la comparamos previo a la pandemia? ¿Cuánto se han retomado las frecuencias con respecto a ese entonces?

En 2025 el aeropuerto de Carrasco cerró con un récord histórico de pasajeros, (fueron) 2 millones y poco. Tenemos capacidad para recibir 4 millones de pasajeros al año pero estamos recibiendo la mitad. Entonces tenemos oportunidades para mejorar ahí e incentivar la conectividad aérea.

Se han alcanzado ya las cifras pre-pandemia, pero nos falta muchísimo. Tenemos en el entorno de 49 vuelos semanales a Brasil, y si queremos traer a 300 mil brasileños más, tenemos que aumentar eso sustancialmente. Por más que haya un esfuerzo privado, no va a pasar si no lo incentivamos.

Tenemos un artículo en la Ley de Presupuesto que nos comete a instrumentar un incentivo a las compañías aéreas a que traigan más turistas extranjeros relativo al año anterior. Por cada pasaje por arriba que hagas, te hacemos una devolución en efectivo, en partes iguales con el concesionario de los aeropuertos. Cuánto va a ser el monto y cómo se va a instrumentar, es nuestra tarea en el corto plazo.

Y no menor es la conectividad interna. Mejoramos la frecuencia Montevideo-Salto y el 1 de diciembre inauguramos el vuelo Montevideo-Rivera con dos frecuencias semanales. Ahí me acompañó Tabaré Viera, que es de Rivera y fue en su gestión que se iniciaron estas conversaciones. Hay una continuidad en las políticas estatales hacia la conectividad.

Oddone dijo hace días en Punta del Este que hay una intención de que Montevideo se transforme en un hub regional de conectividad aérea. ¿Cuándo se podría concretar esto y mediante qué instrumentos?

Primero, pasos cortos, seguros y reevaluables. Estamos tratando de imponer la aplicación del método científico en la gestión pública, planificamos en base a datos, actuamos, volvemos a medir y se corrige. Lo primero va a ser la instrumentación del cash rebate, vamos a ver si tiene un impacto o no. No va a ser fácil tampoco, porque hay preguntas tales como: ¿vamos a privilegiar determinados mercados? La gente que trae desde Brasil, ¿es lo mismo desde San Pablo que de Bahía? O, ¿es lo mismo la gente que trae desde Chile que de Brasil? Todo eso hay que evaluarlo.

Tenemos todas las condiciones para que llegue a convertirse en hub, un aeropuerto de Carrasco espectacular pero con capacidad ociosa, y además ocho aeropuertos internacionales en un territorio chiquitito; más o menos cada 150 kilómetros tenemos uno.

¿Cómo puede impactar en la conectividad la nueva aerolínea de bandera uruguaya?

Tenemos una silla en la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, que dentro de otras cosas aprueba las frecuencias de vuelos regionales que pasan por cielo uruguayo y le hemos aprobado a SUA 15 frecuencias de lugares a los que estamos apuntando. Hablamos esencialmente del sur de Brasil y del oeste de Argentina, más alguna de Paraguay. Si empieza a volar a partir del segundo trimestre, que hay un tema de inversores que está faltando, entendemos que eso va a tirar abajo un poco los precios y por eso aumentar la competitividad.

¿Cuál es el foco de destinos que se quiere priorizar más allá de Brasil y Argentina, y de aerolíneas que se quieren incentivar?

No descuidamos a los otros, hablamos esencialmente de Paraguay, que el gasto más alto por estadía es de paraguayos. Se puede mejorar la conectividad ahí, hay algunas iniciativas privadas, pero no las puedo comentar porque me las comentaron en ámbito de reserva.

Después con Chile, que tenemos una aerolínea de bandera chilena. Tenemos que mejorar con Colombia, porque no tenemos vuelos diarios y además porque tenemos un ingreso de colombianos muy importante –más de 40 mil– por Colonia que vienen vía Argentina. Además, Colombia ha tenido un crecimiento bastante importante del PBI en los últimos años

Y un poco más lejos hemos apuntado a República Dominicana. Tenemos mucho turismo emisivo hacia ahí y podemos tener mucho turismo receptivo, porque hay un crecimiento sostenido en su PBI que hace que haya gente con ganas de hacer turismo.

Uruguay es un destino potable para eso. Podríamos aprovechar la coyuntura geopolítica, tenemos destinos muy parecidos a algunos en el hemisferio norte que han tenido restricciones migratorias, justamente para esa barra de hermanos latinoamericanos que podrían venir hacia acá perfectamente.

De la conversación con la Cámara de Turismo se brindó de una idea de Gramado en Punta del Este, imitar ese formato de atracciones. ¿Está en sus planes fomentar zonas francas vinculadas al turismo?

Sí, por supuesto, para nosotros es un atractivo muy importante. El ejemplo de Gramado es realmente extraordinario, tiene cerca de 8 millones de visitantes al año. Ojalá pudiéramos tener un poquitito de eso. Nuestra intención es estudiar cada oferta que nos llegue, hasta ahora formalmente no nos ha llegado ninguna, pero estamos ávidos por recibirlas para estudiarlas, tienen un potencial muy bueno. Hay lugares más allá de Maldonado, hay lugares en el litoral oeste muy importantes como para estar ahí entendiendo que pueden venir los argentinos por los tres puentes. Por ejemplo en el entorno de la represa de Salto Grande tenemos buenas oportunidades para que se instalen. Hay buena conectividad terrestre, está cerca de la ciudad, de destinos termales, de Argentina, no solo de Concordia sino del norte también.

La Cámara Comercial e Industrial de Salto reclama por la reducción del descuento de Imesi a las naftas de 33% a 28%, entienden que con eso se facilita aún más el consumo hacia Concordia y localidades fronterizas. ¿Cómo lo ve, como ministro y como salteño? ¿Entiende que fue pertinente esa medida del MEF?

Siendo que es un resorte exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas y que nos consulta, confiando absolutamente en los números que hacen, entiendo que lo bueno de estas políticas es que los beneficios temporales no son para siempre. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que analizarlo y en base a los números que haga el MEF se sacarán, se aumentarán, se bajarán, pero desde el punto de vista turístico no tiene impacto real.

La ley de vivienda turística está camino a aplicarse para aquellos inmuebles que se rentan de forma extensiva. Más allá de ponerle un marco legal a esto, ¿se los va a gravar? ¿Cómo se piensa en el sentido de acercarlos a la hotelería? Los operadores ven una gran diferencia dentro del funcionamiento de alquileres como hoteles y de este tipo de alquileres que a veces se parecen mucho pero no tienen el mismo marco regulatorio.

La reglamentación no incluye gravar con impuestos. En principio queremos saber cuántos son y darle garantías a los turistas. No tenemos un registro de cuántos alojamientos hay más allá de las estimaciones en base a nuestras investigaciones por las páginas. La idea es que se registren y tomar todas las decisiones en base a evidencia. En el mediano plazo no está previsto gravar con nada.

Han manejado la idea de cambiar la marca país de Uruguay Natural. ¿A raíz de qué es eso?

La marca país la gestiona una gerencia dentro de Uruguay XXI y como ministerio formamos parte del Consejo Directivo. Hoy la marca país y los claims de campaña están bastante lejos. Uruguay Sorprende no pretende sustituir a la marca país. Lo que ha dicho el presidente en el Día del Exportador y el Pacha también es de aggiornar la marca país. Es una marca que funcionó muy bien, no quiere decir que la cambiemos, quiere decir que la vamos a rever, a estudiarla, está establecida también. Tenemos un montón de países que han cambiado su marca país que han tenido sus resultados y otros no tanto, por lo tanto se trata de explorar con la mano. Y con Uruguay Sorprende (como claim de campaña) nos ha ido muy bien, pero es harina de otro costal.

¿Pero esa revisión es porque hay medidas de gobierno o reclamos de que no se va en consonancia con ese Uruguay Natural, como por ejemplo el turismo de caza de patos?

No, para nada, es porque es una marca que tiene muchísimos años y cada tanto hay que revisarlo. Evaluemos qué implica cambiarla, qué costo tiene, qué beneficios, qué externalidades, también tenemos mucha resistencia al cambio –somos uruguayos, sino no seríamos–.

Usted es ingeniero y se desempeñaba en Antel hasta que Cosse lo designó como director de Transporte de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le sienta la política?

Yo participé en listas de Frente Amplio a partir de mi acercamiento a la ingeniera Cosse. En las elecciones de 2019 ya participé en la 42020. Soy un afortunado porque mi vida, tanto política, profesional y personal, se cruzó con Carolina y a partir de ahí encontré en su modo de gestionar la administración pública una atracción y un enamoramiento que me hace estar hoy acá. Los dos somos ingenieros electricistas, los dos tenemos una maestría, la mía es ingeniería eléctrica, la de ella es ingeniería matemática, pero la formación en la ciencia dura la tenemos igual. Ella le suma humanismo, trabajo en equipo, multidisciplina y trabajo en evidencia. Eso a mí me enamoró y acompañé su carrera política.

En el ministerio me siento muy cómodo, porque tenemos un gran equipo y el equipo de funcionarios es realmente extraordinario. La conjugación del compromiso político, el equipo y los desafíos me deja contento y entusiasmado.

¿Cómo la ve a Cosse? Hay mucha especulación en el FA sobre si ya le pasó la hora. ¿Entiende que está en condiciones de ser candidata? ¿Cómo ve su futuro como dirigente de peso en el FA?

Voy a responder por la tangente (risas). He participado en muchas de sus decisiones, tuve la suerte de capacitarme en fibra óptica en China en el 2011, cuando Carolina nos planteó llegar con la fibra óptica al hogar y para nosotros era casi una quimera. En la página web de la empresa ZTE, que atendía a China Mobile con 800 millones de clientes, ahí su proyecto principal era el proyecto de FTTH de Uruguay. Una persona con una visión tan a largo plazo, que ha demostrado además en el Parlamento – reconocido entre otros por el senador Botana–, no avizoro su retiro, ni ahí. Soy muy subjetivo, se habrán dado cuenta.

¿La ve de candidata en 2029?

¿Cómo responder por la tangente? (sonríe). Ojalá.

Un hecho insoslayable fue la salida de Silvia Nane. ¿Cómo hay que interpretarlo?

Una queridísima amiga Silvia, una trabajadora comprometida con lo que hace y con el programa del Frente Amplio, y lo único que voy a decir es que respeto su decisión, me gustaría trabajar con ella, pero es una decisión personal y apoyándola en su decisión.