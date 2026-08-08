Los hermanos que crecieron buscando oro, son la segunda generación de una joyería familiar y ahora expanden el negocio con dos nuevas aperturas

Aunque hoy la joyería ArtePlata está presente en el Centro de Montevideo, en Pocitos, y próximamente lo estará en Carrasco y Maldonado, sus inicios se remontan al departamento de San José . Fue allí, específicamente en las Sierras de Mahoma donde, de niños, los hermanos Mercedes y José Ignacio Coronel, descubrieron los minerales y las piedras, junto a un padre geólogo que los hacía parte de sus recorridas para buscar oro en las canteras de la zona.

“En casa había cuarzos, amatistas y todo tipo de piedras, de manera inconsciente papá nos fue conectando con este rubro”, recuerda Mercedes en diálogo con Café y Negocios

Años más tarde Nelson Coronel, su padre, identificó que existía un segmento desatendido en un mercado dominado por la platería mexicana importada y decidió probar suerte con una joyería con foco en plata .

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Luego de validar la demanda en la feria Máxima de Carrasco y en la Rural del Prado, la familia abrió en 2008 su primer local, en Canelones y Ejido, en pleno Centro. Y en 2011 inauguró una segunda tienda, en Pocitos. Además, con el paso del tiempo, el catálogo se fue ampliando y hoy suma oro, plata y oro, brillantes, esmeraldas, zafiros y otras piedras preciosas.

Otro cambio que sucedió con los años fue la incorporación de Mercedes y José Ignacio a la dirección del negocio.

José se sumó primero, desde el mostrador y como cadete de envíos al principio, para luego y sobre todo a partir de la pandemia, comenzar a gestionar el manejo de proveedores, la gestión comercial y de personal, y la web. Hoy es el gerente general de ArtePlata.

Mercedes, formada en Administración de Empresas y con una maestría en Negocios y Administración en España, trabajó en marketing en Tienda Inglesa y fue jefa de marketing de Cencosud en Perú antes de volver a Uruguay el año pasado para asumir de lleno la gerencia de marketing de ArtePlata.

En esta nueva etapa, los hermanos, que lideran la segunda generación de la joyería, repasaron en diálogo con Café y Negocios el presente de la empresa y los planes para los próximos meses, que incluyen la apertura de nuevos locales, nueva maquinaria, el fortalecimiento de la producción in-house y una inversión que ronda de US$ 300.000.

Los nuevos proyectos

Con el objetivo de estar cerca del cliente, en un sector que valora la experiencia del local físico y luego de un estudio sobre las zonas de dónde proviene la demanda, la empresa familiar comenzó un plan de expansión que contempla dos nuevos locales.

El primero de ellos abrirá a fin de año en Carrasco. El segundo, una vez consolidada la capital, apunta a crecer en el interior del país, puntualmente en Maldonado. A través del canal digital, el departamento esteño hoy es el que más le compra a ArtePlata después de Montevideo. En 2025 el e-commerce se convirtió en el segundo centro de facturación de la empresa, con más de 8.000 pedidos entregados en todo el país.

“Para una joyería es un desafío grande saltar la barrera de lo presencial y que las personas confíen en una compra web”, sostuvieron los emprendedores.

Además de la expansión física, la empresa destinará parte de la inversión a la incorporación de nueva maquinaria para reforzar uno de los diferenciales que desarrolló en los últimos años: la personalización de joyas. Según contó el gerente general de la compañía, en 2018 importaron los primeros equipos de este tipo y ahora sumarán tres nuevas máquinas de última tecnología.

Dos de ellas estarán destinadas al grabado de alianzas y esclavas, mientras que la tercera permitirá personalizar productos planos y semicurvos, como medallas y pulseras, mediante la técnica de grabado con punta de diamante.

"Nuestro gran diferencial es que tenemos taller propio, por lo que podemos hacer el grabado en el momento", explicaron. La tecnología permite personalizar las piezas con dibujos, iniciales, fechas, nombres o mensajes.

ArtePlata también comenzó a fortalecer el desarrollo de colecciones propias. En este segmento, la empresa ya lanzó sus primeras piezas de producción in-house, bajo una estrategia que busca diferenciarse en el mercado y reducir la dependencia de productos importados.

"En el último tiempo, debido al aumento del precio internacional de los metales, empezamos a desarrollar colecciones propias para mantenernos competitivos sin trasladar ese incremento a los clientes", explicó Mercedes.

La apuesta implica crear diseños y colecciones con diseño propio desarrollados por el equipo de la empresa, un proyecto estrechamente vinculado con el desarrollo del taller propio.

Todo este plan de negocio, que incluye la apertura de nuevos locales, la incorporación de maquinaria y el desarrollo del taller, demandará una inversión cercana a los US$ 300.000, adelantaron.

Las tendencias actuales, lo que buscan los uruguayos y el auge de la personalización

Lo que los clientes buscan en una joyería ha cambiado a lo largo de los casi 20 años que ArtePlata lleva en el mercado. En la actualidad, por ejemplo, entre las principales tendencias que identifican desde el negocio aparece el crecimiento de las joyas personalizadas y la valorización del componente emocional.

"La gente ya no quiere regalar algo que sea un commodity, sino algo realmente único, especial y hecho a medida", explicaron. En esa línea los hermanos mencionaron productos como anillos con gemas de cada integrante de una familia asociadas al signo zodiacal de una persona hasta piezas personalizadas relacionadas a un hobby o profesión.

En este sentido, los ejecutivos también adelantaron que proyectan explorar nuevos nichos a futuro, como el lanzamiento de una colección de joyas para mascotas, personalizables mediante grabados, un segmento que consideran con potencial de crecimiento.

Sin embargo, el auge de nuevas propuestas convive también con la vigencia de los clásicos. El zafiro, por ejemplo, continúa siendo una piedra con demanda y referentes como el anillo de compromiso de Lady Di mantienen su influencia en las preferencias de los consumidores. A esto también se suma la adaptación de joyas antiguas que han pasado de generación en generación.

Al mismo tiempo, los hermanos observan la llegada de tendencias provenientes de Estados Unidos, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

"Se está globalizando la cultura del anillo de compromiso y cada vez se está posicionando más, sobre todo en personas de 30 años o menos", señaló José.

Actualmente, la oferta de la empresa parte de piezas de alrededor de $1.500 y llega hasta conjuntos de oro y brillantes de unos US$ 4.000, con un ticket promedio que se ubica actualmente en $3.500.

El principal público de la empresa son mujeres de entre 35 y 55 años, que llegan al local en busca de regalos para cumpleaños, bautismos, fiestas de 15, casamientos o aniversarios.

"Acompañamos a los clientes en las diferentes etapas de la vida. Para nosotros la recompra es fuerte e importante. Tenemos anécdotas de clientes que vienen acompañando a la joyería hace casi 20 años, desde que inició papá", finalizó Mercedes.