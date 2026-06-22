EN VIVO: Oddone es interpelado en el Senado por la situación económica y los cambios previstos para las AFAP

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , es interpelado este lunes en la Cámara de Senadores para responder sobre la situación actual de la economía uruguaya, las perspectivas para los próximos años y distintos aspectos de la política económica impulsada por el gobierno.

Entre los temas incluidos en la convocatoria figuran el nivel de actividad económica, la política fiscal, la política monetaria, el manejo de la deuda pública y los cambios que el Poder Ejecutivo prevé introducir en el régimen de las AFAP .

La interpelación fue promovida por el senador del Partido Nacional Sergio Botana, quien explicó que el objetivo es analizar la marcha de la economía y las medidas adoptadas por la actual administración.

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"La interpelación va a trabajar sobre la realidad de la economía del país. Desde una perspectiva del nivel de actividad de la economía, pero también de la política fiscal, de la política monetaria, del manejo de la deuda pública, de las acciones políticas que viene tomando el gobierno, si ayudan o no al trabajo nacional" , indicó Botana en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

Según sostuvo el legislador nacionalista, la instancia parlamentaria permitirá que los senadores evalúen distintos aspectos de la gestión económica a partir de las explicaciones que brinde el equipo encabezado por Oddone.

"Esperemos que dé sus frutos, que no sea tiempo perdido, que algunas verdades surjan y que sirvan para corregir el rumbo. Primero para que haya rumbo, y después para corregir los malos rumbos. Que pueda trabajar tranquilo el almacenero y que pueda encontrar trabajo el trabajador que hoy pierde su empleo y no lo está encontrando", señaló Botana.

La comparecencia del ministro se produce en un contexto de discusión sobre la evolución de la actividad económica, el empleo y las reformas que el gobierno analiza para el sistema previsional, entre ellas eventuales modificaciones al funcionamiento de las AFAP.