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Uruguay Impulsa realiza este lunes un nuevo sorteo: a qué hora se conocen los resultados y dónde consultarlos

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la inserción y reinserción laboral de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en todo el territorio nacional

22 de junio de 2026 10:12 hs
Nuevo sorteo de Uruguay impulsa

Nuevo sorteo de Uruguay impulsa

Foto: Presidencia de la República

El Ministerio de Trabajo llevará adelante este lunes a las 12:00 un nuevo sorteo del programa "Uruguay impulsa: trabajo y capacitación", una iniciativa orientada a fomentar oportunidades laborales y de formación para personas en situación de vulnerabilidad.

Según informó el gobierno, los resultados del sorteo podrán consultarse a partir de las 17:00 a través del sitio web oficial de Uruguay Impulsa.

Un programa para promover empleo y capacitación

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la inserción y reinserción laboral de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con la información oficial, el programa es desarrollado de manera conjunta por el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, en el marco de una estrategia destinada a generar nuevas oportunidades de empleo y capacitación para los participantes.

Inscripciones realizadas en junio

Las inscripciones para esta nueva instancia estuvieron abiertas entre el 1º y el 10 de junio, período durante el cual los interesados pudieron postularse para participar del programa.

Tras el cierre de ese proceso, este lunes se realizará el correspondiente sorteo para definir a los beneficiarios que accederán a las oportunidades previstas en esta etapa.

Dónde consultar los resultados

Las personas que se inscribieron podrán verificar el resultado del sorteo desde las 17:00 de este lunes en el sitio web de Uruguay Impulsa, donde se publicará la información correspondiente a esta convocatoria.

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