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El mejor jugador de Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial 2026 elegido por voto popular en la FIFA

Mirá quién fue el mejor jugador de Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial 2026 según la elección del voto popular en la FIFA

21 de junio de 2026 22:39 hs
Federico Valverde y Kevin Pina

Federico Valverde y Kevin Pina

Foto: Chandan Khanna/AFP

La selección uruguaya empató 2-2 con Cabo Verde complicando seriamente sus chances de superar el grupo H del Mundial 2026. Dos graves errores cometidos en defensa determinaron que el equipo de Marcelo Bielsa dejara nuevamente dos puntos por el camino.

Fue una elección sorpresiva porque el capitán de Uruguay no había jugado un gran partido.

Sin embargo, la FIFA determina al "man of the match" (hombre del partido) mediante una votación popular.

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En el cotejo entre Uruguay y Cabo Verde resultó electo el volante central caboverdiano, Kevin Pina.

Pina tiene 29 años y juega en Krasnodar de Rusia que esta temporada fue segundo en el torneo de liga a dos puntos de Zenit de San Petersburgo y también fue vicecampeón de la Copa de Rusia.

El volante central tuvo una temporada de 40 partidos y dos goles.

Contra Uruguay anotó un gol de tiro libre en una ejecución de larga distancia donde contó con la complicidad de Maximiliano Araújo que se abrió y de Fernando Muslera, que reacción en forma muy tardía.

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