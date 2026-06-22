Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 22 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé una jornada marcada por la abundante nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día y la probabilidad de precipitaciones aisladas en varias regiones del país.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 °C y los 15 °C , con ambiente frío desde la mañana y un incremento del viento del sector sur y suroeste hacia la tarde y la noche.

Para la capital y su zona metropolitana, Inumet pronostica una mañana nubosa y cubierta , con presencia de neblinas y bancos de niebla . La temperatura mínima será de 5 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de junio

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 21 de junio

Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto y se esperan chaparrones costeros . El viento rotará del noroeste al suroeste y alcanzará velocidades de entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h . La máxima prevista es de 12 °C .

Este

En el este del país la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas, heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas. La temperatura mínima descenderá hasta los 3 °C.

Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones inestables, con probables precipitaciones aisladas. El viento del suroeste se intensificará y podrá registrar rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La máxima llegará a 13 °C.

Oeste

Para el litoral oeste, Inumet prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, acompañada por nieblas y neblinas. La mínima será de 4 °C.

Durante la segunda mitad del día continuará la abundante nubosidad, mientras que los vientos del suroeste alcanzarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa. La temperatura máxima será de 14 °C.

Norte

En el norte del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima prevista es de 6 °C.

Para la tarde y la noche se mantienen las probabilidades de lluvias aisladas bajo un cielo mayormente cubierto. Los vientos del sur y suroeste soplarán entre 10 y 30 km/h. La máxima alcanzará los 15 °C.