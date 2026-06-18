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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 18 de junio

La capital tendrá una mañana fría, con temperatura mínima de 1°C, cielo nuboso y heladas, según Inumet

18 de junio de 2026 7:23 hs
Heladas

Heladas

Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una jornada con temperaturas mínimas muy bajas, presencia de heladas en el sur y este del país, y el retorno de las precipitaciones durante la tarde y la noche en varias regiones.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una mañana fría, con temperatura mínima de 1°C, cielo nuboso y heladas. Los vientos soplarán del noreste entre 20 y 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad y se esperan precipitaciones y neblinas, con vientos que rotarán del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de menor intensidad. La temperatura máxima alcanzará los 15°C.

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Este

En los departamentos del este se prevé una mañana con 2°C de mínima, cielo nuboso con períodos de cubierto, heladas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con probables precipitaciones y persistencia de neblinas. La máxima será de 16°C.

Oeste

La región oeste tendrá una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto y neblinas. Los vientos del noreste y norte oscilarán entre 20 y 40 km/h.

Para la segunda mitad de la jornada, Inumet prevé cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones y neblinas. La temperatura irá de 4°C a 16°C.

Norte

El norte del país registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C.

La mañana se presentará entre algo nubosa y nubosa, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo quedará cubierto y se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas. Los vientos serán del noreste entre 10 y 20 km/h, tendiendo luego a variables de baja intensidad.

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