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Un ómnibus y un camión cruzaron el cantero de Avenida Italia tras caída de un árbol y el video se viralizó en redes

Luego de recorrer varios metros a una velocidad controlada, ambos vehículos retomaron su carril al pasar la zona afectada

17 de junio de 2026 11:16 hs
Tránsito Montevideo
Captura de video de @crissmoren8

En las últimas horas, un video que mostraba una curiosa situación que tuvo lugar en Avenida Italia y generó afectaciones en el tránsito en Montevideo se volvió viral en redes sociales.

Según se ve en las imágenes compartidas, el hecho ocurrió en la zona de Avenida Italia tras la caída de un árbol.

Allí y sobre el comienzo del video se observa a un ómnibus de la empresa Cutcsa cruzando por el cantero central de la avenida rumbo al otro carril.

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Tras este, además, cruzó de la misma forma un camión. De acuerdo con las imágenes, estos movimientos fueron ejecutados tras las indicaciones del personal de tránsito de la comuna capitalina en la zona.

Luego de recorrer varios metros a una velocidad controlada, ambos vehículos retomaron su carril al pasar la zona afectada.

El video, compartido por el usuario de TikTok @crissmoren8, cuenta con más de 148 mil visualizaciones y más de 9 mil "me gusta".

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