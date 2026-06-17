Un ómnibus y un camión cruzaron el cantero de Avenida Italia tras caída de un árbol y el video se viralizó en redes

En las últimas horas, un video que mostraba una curiosa situación que tuvo lugar en Avenida Italia y generó afectaciones en el tránsito en Montevideo se volvió viral en redes sociales.

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Según se ve en las imágenes compartidas, el hecho ocurrió en la zona de Avenida Italia tras la caída de un árbol .

Allí y sobre el comienzo del video se observa a un ómnibus de la empresa Cutcsa cruzando por el cantero central de la avenida rumbo al otro carril .

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Tras este, además, cruzó de la misma forma un camión . De acuerdo con las imágenes, estos movimientos fueron ejecutados tras las indicaciones del personal de tránsito de la comuna capitalina en la zona.

Luego de recorrer varios metros a una velocidad controlada, ambos vehículos retomaron su carril al pasar la zona afectada.

El video, compartido por el usuario de TikTok @crissmoren8, cuenta con más de 148 mil visualizaciones y más de 9 mil "me gusta".