Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este miércoles 17 de junio una jornada marcada por las bajas temperaturas en gran parte del país, con heladas durante la mañana en varias zonas del interior, presencia de nieblas y neblinas y máximas que oscilarán entre los 14°C y los 20°C.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet anuncia una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 14°C.

Durante la mañana el cielo se presentará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Los vientos soplarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

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En la tarde y noche continuará el tiempo entre claro, algo nuboso y nuboso, mientras que la temperatura tenderá a descender. Los vientos rotarán del sureste al noreste, manteniéndose entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Heladas y nieblas en el este

En la zona este del país se espera una mañana fría, con mínimas de 2°C y máximas de 15°C.

El cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de mejora, mientras que se prevén nieblas, neblinas y heladas. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y persistirán las neblinas y bancos de niebla.

Frío intenso en el oeste

Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 2°C y 17°C.

La mañana estará marcada por cielos nubosos con períodos de algo nuboso, además de nieblas, neblinas y heladas. Durante la tarde y noche continuará el tiempo entre algo nuboso y nuboso.

El norte tendrá la mayor amplitud térmica

En el norte del país se registrará la temperatura mínima más baja del territorio, con 0°C, aunque también se espera la máxima más alta de la jornada, con 20°C.

La mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso, nieblas, neblinas y heladas. En la segunda mitad del día se mantendrá la nubosidad, acompañada por neblinas y vientos del sector este y noreste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.