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Paro de 24 horas este jueves en los liceos públicos de Montevideo: qué reclama el sindicato docente

La medida de 24 horas fue convocada por Ades Montevideo en el marco de la discusión presupuestal

17 de junio de 2026 10:32 hs
Paros en liceos de Montevideo

Paros en liceos de Montevideo

Los liceos públicos de Montevideo tendrán este jueves 18 de junio un paro general de 24 horas convocado por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades).

La paralización forma parte de una serie de movilizaciones impulsadas por el sindicato para reclamar una mayor asignación de recursos para la educación pública en el marco de la discusión presupuestal que atraviesa el país.

La jornada de este jueves marcará el cierre de una semana de medidas escalonadas que comenzaron con paros zonales en distintos barrios de Montevideo.

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La convocatoria realizada por Ades prevé la suspensión de actividades durante toda la jornada en los liceos públicos montevideanos.

La medida llega después de tres días de paros parciales organizados por zonas.

El lunes se vieron afectados los liceos del oeste de Montevideo y del Prado. El martes las medidas alcanzaron a los centros educativos del este y noreste de la capital. Finalmente, el miércoles los paros se concentraron en los liceos de la zona Centro y norte.

Con el paro general de este jueves, la afectación se extenderá a la totalidad de los centros de Secundaria pública de Montevideo.

Además, la semana tendrá una nueva interrupción al día siguiente, ya que el viernes 19 de junio será feriado laborable por la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Artigas.

Qué reclama Ades

Según explicó el sindicato, las medidas buscan instalar los reclamos de los docentes en la discusión presupuestal y presionar por una mayor inversión en la educación pública.

Entre las principales reivindicaciones figura la histórica consigna impulsada por los sindicatos de la enseñanza de destinar el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación más un 1% adicional para investigación y desarrollo.

Ades sostiene que el sistema educativo necesita más recursos para responder a los desafíos actuales y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Además del incremento general del presupuesto, el sindicato reclama mayores inversiones en infraestructura educativa.

Los docentes sostienen que es necesario destinar más recursos para mejorar las condiciones edilicias de los centros de estudio y atender distintas necesidades vinculadas al funcionamiento cotidiano de los liceos.

Otro de los planteos refiere a la creación de nuevos cargos docentes, así como al fortalecimiento de los equipos socioeducativos que trabajan con estudiantes y familias dentro de los centros educativos.

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