Docentes de Secundaria anuncian paros en distintos liceos de Montevideo y posterior paro general: los detalles

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo anunció una serie de paros zonales para la próxima semana que culminarán con un paro general de 24 horas en todos los liceos de la capital.

La medida fue comunicada este jueves por el sindicato, que reclama una mayor asignación de recursos para la educación pública en el marco de la discusión presupuestal.

Según el cronograma difundido por Ades, las medidas comenzarán el próximo lunes 15 de junio con un paro en los liceos ubicados en la zona oeste de Montevideo y el Prado.

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El martes 16 la paralización alcanzará a los centros educativos de la zona este y noreste de la capital.

En tanto, el miércoles 17 la medida se trasladará a los liceos de la zona Centro y norte de Montevideo.

Tras los tres días de paros zonales, el sindicato convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 18 de junio, que abarcará a todos los liceos públicos montevideanos.

El viernes 19 de junio, día en que se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de José Artigas, será feriado laborable.

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Ades Montevideo sostiene que las medidas se enmarcan en la campaña por un mayor presupuesto para la enseñanza pública. Entre sus principales reivindicaciones figura la asignación de "6+1% del PIB para la educación", una consigna histórica impulsada por los sindicatos de la educación.

Además, reclama un incremento de recursos para infraestructura educativa y la creación de cargos docentes, así como de equipos socioeducativos. El sindicato también exige un presupuesto que permita avanzar hacia una educación "verdaderamente inclusiva y accesible" para los estudiantes, según señala el comunicado difundido este jueves.