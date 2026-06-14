Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 14 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este domingo 14 de junio una jornada fría en todo el país, con cielos nubosos y temperaturas que descenderán a lo largo del día.

Para el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa, con vientos del SW de entre 20 y 30 km/h . Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2°C y una máxima de 11°C.

Durante la tarde y la noche el cielo se despejará, alternando entre claro y algo nuboso, con una tendencia a la baja de las temperaturas . Los vientos rotarán del SW al W con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

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En el norte del país se espera una mañana cubierta a nubosa, con períodos de algo nuboso y precipitaciones escasas que irán mejorando a lo largo de la jornada. Los vientos soplarán del SW al SE entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura irá de los 5°C a los 14°C.

Durante la tarde y la noche el cielo alternará entre claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad y temperaturas en descenso. Los vientos rotarán al SE con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mañana nubosa a algo nubosa, con vientos del sector S de entre 20 y 30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 1°C y una máxima de 11°C.

En la tarde y noche el cielo se despejará, alternando entre claro y algo nuboso, con temperaturas en descenso. Los vientos del sector S bajarán a entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas que irán mejorando durante la jornada. Los vientos soplarán del SW y S entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura oscilará entre los 2°C y los 12°C.

Durante la tarde y la noche se producirá una disminución de la nubosidad, con temperaturas en descenso y posibilidad de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán al SW y W con velocidades de entre 10 y 30 km/h.