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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 16 de junio

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura se ubicará entre los 3 °C y los 16 °C, con presencia de heladas agrometeorológicas

15 de junio de 2026 21:00 hs
Inumet pronosticó heladas en todo el territorio nacional

Inumet pronosticó heladas en todo el territorio nacional

M. Umpierrez

El frío seguirá siendo protagonista este martes 16 de junio en Uruguay. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se esperan heladas durante la mañana en varias regiones, temperaturas mínimas cercanas o inferiores a los 0 °C y cielos mayormente despejados.

Las máximas oscilarán entre los 16 °C y los 17 °C, mientras que el viento del noroeste y oeste generará rachas de hasta 40 kilómetros por hora en distintas zonas del territorio.

Montevideo tendrá una mañana fría con heladas agrometeorológicas

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una jornada con cielo claro y algo nuboso, tanto en la mañana como durante la tarde y la noche.

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La temperatura se ubicará entre los 3 °C y los 16 °C, con presencia de heladas agrometeorológicas durante las primeras horas del día.

Los vientos soplarán del noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h, mientras que hacia la tarde rotarán al oeste manteniendo similar intensidad.

El este volverá a registrar temperaturas bajo cero

La región este será nuevamente una de las más frías del país, con una mínima prevista de -1 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana habrá heladas y neblinas bajo un cielo claro y algo nuboso. En la tarde y noche continuarán las condiciones estables, aunque con algunos períodos de mayor nubosidad y persistencia de neblinas.

Heladas y neblinas en el oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé temperaturas entre 1 °C y 17 °C, las máximas más elevadas de la jornada.

La mañana comenzará con heladas y neblinas, mientras que durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre claro y algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad.

Norte con bancos de niebla en las primeras horas

En el norte del territorio las temperaturas oscilarán entre 1 °C y 16 °C.

La mañana estará marcada por heladas, neblinas y bancos de niebla, junto a períodos de nubosidad variable. Hacia la tarde y la noche persistirán las neblinas y los bancos de niebla, aunque con algunos momentos de cielo más despejado.

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