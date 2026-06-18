Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 19 de junio una jornada marcada por precipitaciones aisladas durante la mañana , vientos moderados con algunas rachas fuertes y un descenso de temperatura hacia la tarde y la noche , especialmente en el este y el norte del país.

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En varias regiones las condiciones mejorarán con el correr de las horas, con disminución de la nubosidad y el retorno de las neblinas durante la noche.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 14°C .

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Durante la mañana se espera un cielo cubierto a nuboso , con precipitaciones aisladas y mejoras graduales en las condiciones del tiempo.

Los vientos rotarán del noreste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y noche habrá una disminución de la nubosidad, acompañada por la formación de neblinas. El viento continuará del sector suroeste, aunque tenderá a amainar.

Este: rachas de hasta 50 km/h en la costa

La región este tendrá una de las mañanas más frías del país, con una mínima prevista de 2°C y una máxima de 16°C.

Se espera cielo cubierto, precipitaciones aisladas y presencia de neblinas.

Los vientos comenzarán variables y luego rotarán al suroeste con velocidades de entre 10 y 40 km/h, registrándose rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche disminuirá la nubosidad, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas. Además, se prevé un descenso de temperatura.

Oeste: mejora gradual y regreso de bancos de niebla

Para el oeste del país, Inumet pronostica temperaturas entre 3°C y 15°C.

La mañana estará marcada por cielo cubierto a nuboso, precipitaciones aisladas y neblinas, aunque con mejoras progresivas.

Durante la segunda mitad de la jornada disminuirá la nubosidad y volverán a aparecer neblinas y bancos de niebla, en un contexto de descenso térmico.

Norte: lluvias, tormentas aisladas y posterior enfriamiento

En el norte se espera una mínima de 6°C y una máxima de 16°C.

La mañana será la más inestable del país, con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas.

Durante la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar con una disminución de la nubosidad y una baja probabilidad de lluvias aisladas.

Al igual que en el resto del territorio, se prevé un descenso de temperatura impulsado por el ingreso de aire más frío desde el sur.