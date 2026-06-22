Trump, Noboa, Milei, Kast y otros líderes de derecha celebran el histórico y ajustado triunfo de De la Espriella en las elecciones de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó vía llamada telefónica a Abelardo de la Espriella este domingo, tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.

Según los resultados del preconteo, el ultraderechista se impuso por un ajustado margen ante el representante de la izquierda Iván Cepeda, pero con una votación histórica de casi 13 millones de votos.

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La llamada del mandatario estadounidense fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó que su país "espera colaborar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos".

A sus felicitaciones se sumaron varios líderes de la derecha latinoamericana, quienes celebraron el fin del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia -liderado por Gustavo Petro- y la llegada de su nuevo aliado a Casa de Nariño.

El mandatario argentino, Javier Milei, valoró la elección de De la Espriella y afirmó que con su elección, "la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", agregó.

Por su parte, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que la llegada de De la Espriella puede contribuir a una transición democrática en su país.

"Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente", publicó en sus redes sociales.

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Desde Ecuador, Daniel Noboa, también envió sus felicitaciones al ultraderechista. "Colombia eligió el orden sobre la impunidad... Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas", dijo.

Su par chileno, José Antonio Kast, comentó el triunfo del colombiano a través de sus redes sociales. "Felicito a Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria", sostuvo.

Por su parte, la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, reiteró su compromiso con "el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Costa Rica y Colombia".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que "el respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

En Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que con el triunfo de De la Espriella la región "avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso".

El precandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, publicó un video en sus redes sociales felicitando al colombiano.

"Las agendas de derechas siguen triunfando en América porque luchamos contra las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas", afirmó en español Bolsonaro, quien disputará la presidencia en Brasil en los comicios de octubre próximo.

"Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal", agregó.

BBC

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FUENTE: BBC