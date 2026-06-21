Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 21 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 21 de junio una jornada fría en todo el país, con heladas previstas en varias regiones durante las primeras horas del día y neblinas y bancos de niebla que se extenderán a lo largo de la jornada. En el norte se esperan además precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto. Se esperan probables heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas . Los vientos soplarán entre 10 y 20 km/h.

La temperatura oscilará entre los 4 °C y los 13 °C.

El Niño ya está aquí: la advertencia de la NOAA sobre un fenómeno "muy fuerte" que podría marcar 2026 y 2027

Meteorólogo alertó por un invierno "intenso" y anticipó que en primavera "se complica" por El Niño "Godzilla"

Durante la tarde y noche el cielo mejorará, con condiciones algo nubosas. Persistirán las neblinas y bancos de niebla , mientras que el viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h para luego tornarse leve.

Norte

En el norte del país se espera la jornada más fría, con una mínima de 1 °C. La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y heladas. Los vientos soplarán entre 10 y 30 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 17 °C.

Para la tarde y noche el cielo se tornará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y persistencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste también se registrará una mínima de 1 °C, con heladas durante la mañana. El cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, probables precipitaciones escasas, y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán entre 10 y 20 km/h.

La máxima prevista es de 14 °C.

Hacia la tarde y noche las condiciones mejorarán parcialmente, con cielo algo nuboso y nuboso y persistencia de neblinas. El viento será leve.

Este

En el este se registrará la temperatura mínima más baja del país, con 0 °C y heladas durante la mañana. El cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán entre 10 y 20 km/h.

La máxima alcanzará los 14 °C.

Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas persistentes y vientos leves.