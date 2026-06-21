MGAP extendió los plazos de convocatorias a productores que pueden beneficiarse con tres programas

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó los detalles de los nuevos plazos de convocatorias dirigidas a jóvenes rurales, productores ganaderos y productores familiares , que consideran diversas asistencias que tienen por objetivo mejorar sus condiciones productivas y de vida .

Según se explicó, en una acción que involucra a la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y al Instituto Plan Agropecuario (IPA), el ministerio adoptó la medida de extender los plazos de inscripciones para ampliar el alcance de los programas y facilitar la participación de más interesados en todo el país.

El ministro Alfredo Fratti destacó la importancia de la decisión y señaló que la extensión permitirá que más personas accedan a estas herramientas de apoyo: “Estamos muy contentos de haber podido concretar y ampliar los plazos, tenemos lo que queda de junio y parte de julio para presentarse a estas convocatorias ”.

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Una de las iniciativas está dirigida especialmente a los jóvenes rurales. Se trata de “Semillas Agrodigitales”, un programa orientado a desarrollar capacidades digitales aplicadas a la agricultura familiar. Se trata de “una oportunidad importante para aquellos jóvenes que están en esta rama”, informó, ya que promueve la incorporación de nuevas tecnologías en el medio rural.

La convocatoria está dirigida a las personas que tengan entre 18 y 29 años de edad y permanecerá abierta hasta el 10 de julio.

Convocatorias del MGAP a productores. Foto: Juan Samuelle

Programa PROCRÍA

El ministro resaltó la ampliación del plazo para postularse a “PROCRÍA”, una iniciativa dirigida a productores y productoras titulares de unidades de producción de ganadería de cría vacuna y mixta.

Según indicó, el programa “ha tenido muy buenos resultados” y apunta a mejorar la productividad a través de prácticas de manejo de bajo costo y alto impacto.

La convocatoria está destinada a establecimientos de entre 100 y 1.250 hectáreas, índice CONEAT 100, y las postulaciones podrán realizarse hasta el 15 de julio.

Agua para la producción familiar

Finalmente, destacó la convocatoria “Agua para la Producción Familiar”, una herramienta orientada a fortalecer el acceso y la gestión del recurso hídrico en los predios rurales, en un contexto en el que la disponibilidad de agua se ha convertido en un factor clave para la producción.

El jerarca recordó que el programa amplió su alcance a productores familiares con hasta 150 hectáreas, índice CONEAT 100, y permite financiar intervenciones como la construcción o mejora de fuentes de agua, la distribución hacia distintos potreros y la recuperación de manantiales.

“Es imprescindible que tengan una fuente de agua propia o que puedan llevar agua a otro potrero o limpiar un manantial. Todas esas cosas están incluidas en esta propuesta”, sostuvo y destacó que esta convocatoria estará abierta hasta el 3 de agosto.

Sistema de riego para producción de pasturas. Foto: Juan Samuelle

El objetivo

Desde el MGAP señalaron que las tres herramientas buscan impulsar el desarrollo productivo, promover la incorporación de tecnología en el medio rural y fortalecer la capacidad de adaptación de los productores frente a los desafíos climáticos y productivos.