Forestación y educación: "Yo Sigo", el programa de Montes del Plata que promueve la continuidad en el estudio

El programa "Yo Sigo" , un emprendimiento de la compañía agroindustrial Montes del Plata , tiene en el ciclo de 2026 una novedad, la incorporación de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) de Guichón , según se destacó desde la empresa a El Observador.

"Yo Sigo" es una una iniciativa orientada a promover la continuidad educativa de jóvenes de las comunidades donde la empresa está presente.

La primera actividad del año, se informó, se realizó precisamente en la UTU de Guichón, con el inicio del ciclo de talleres de orientación vocacional “Orientando Orientales”.

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La agenda continuará el 24 y 25 de junio en el Liceo de Ombúes de Lavalle y el 15 de julio en el Liceo de Conchillas.

“Orientando Orientales” es uno de los componentes centrales de “Yo Sigo” y se implementa junto al centro Di Mauro Davrieux en Colonia desde 2014.

A partir de este año, la propuesta se extiende también a Guichón, dentro de la zona de influencia forestal de Montes del Plata.

El programa busca acompañar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su futuro educativo y fortalecer su motivación para continuar estudiando.

Para ello, colaboradores de distintas áreas de Montes del Plata comparten sus experiencias vocacionales y laborales con los adolescentes, como forma de acercarles referencias concretas sobre trayectorias educativas, oficios y profesiones.

En esta edición participarán 278 estudiantes. En la UTU de Guichón, la actividad alcanza a 53 alumnos de noveno año. En el Liceo de Ombúes de Lavalle participarán estudiantes de noveno año, primero de Enseñanza Media Superior y tercero de Enseñanza Media Superior. En el Liceo de Conchillas, además de esos niveles, se sumará también el grupo de segundo de Enseñanza Media Superior.

Orientando orientales desde 2014

El programa “Orientando Orientales” se desarrolla en Conchillas y Ombúes de Lavalle desde 2014, con una única interrupción en 2020 a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Este año, la incorporación de la UTU de Guichón amplía el alcance territorial de la propuesta, en continuidad con el trabajo que Montes del Plata viene realizando junto a esa institución desde 2025.

Como parte del seguimiento del programa, en 2020 Montes del Plata encomendó a la consultora Indaga un estudio sobre su efectividad.

Según esa evaluación, el 95,7% de quienes participaron del programa alcanzaron Bachillerato o un nivel superior, frente al 60,4% entre quienes no participaron.

El estudio también identificó que la participación en el programa se asocia con un incremento de 58,4% en los niveles educativos alcanzados y de 37% en el acceso a niveles terciarios de educación.

La investigación también mostró diferencias en los niveles de desvinculación educativa: entre quienes participaron del programa, la deserción en Bachillerato fue de 16,7%, mientras que entre quienes no participaron alcanzó el 42,3%.

Además de “Orientando Orientales”, el programa “Yo Sigo” incluye visitas de estudiantes de sexto año de Conchillas a la planta de Montes del Plata, donde conocen el trabajo de profesionales de diferentes sectores, así como recorridas por centros de estudios terciarios de interés para los participantes.

Montes del Plata