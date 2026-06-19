Industria frigorífica presiona los valores y aparece más oferta de ganado de campo con las primeras heladas

El mercado ganadero sigue transitando por una meseta en materia de precios , levemente declinante, con la industria frigorífica persistiendo en su intención de alejar la cotización de los novillos lo más posible de los US$ 6 por kilo de carcasa .

La oferta, en ese escenario, da alguna señal de leve recuperación, no demasiado significativa, pero con algunos productores aceptando los nuevos valores.

La llegada de las primeras heladas fuertes ha generado algo de oferta, en tanto la industria parece esperar que se junte ganado para aprovechar un segundo semestre en el que puede agudizarse la escasez de carne en Estados Unidos, además que Australia y Brasil pueden quedar fuera de China ante un cumplimiento temprano de sus cupos en el país asiático.

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Mientras tanto, el valor del novillo tipo sigue subiendo dando la pauta de que la actual baja debe ser transitoria.

Los paros y la oferta de los corrales han colaborado para que la industria pudiese manejar el abastecimiento.

En una caída semanal de la faena de 14,5% para volver a situarse por debajo de los 40 mil vacunos se destacó un fuerte aumento de las vaquillonas de 17%, con unas 1.100 cabezas más, una categoría muy buscada para la faena de abasto y con precios más estables que los de vacas y novillos.

Se mantienen entradas a planta entre normales a algo prolongadas, en el entorno de 10 días.

Exportación en pie y reposición

La baja de precios genera dos movimientos relacionados: la exportación en pie se mantiene activa en referencias de US$ 4 por kilo para los terneros y también las terneras en el eje de 170 kilos, operando también en otras categorías.

Otro efecto es el de una demanda más activa de los corrales que aseguran así un precio de reposición relativamente más accesible del que pueda darse en el futuro.

Los precios del ganado de reposición en las ventas de las diferentes pantallas muestran una muy sólida estabilidad.

En Plaza Rural se vendió más del 96% de los terneros ofrecidos el jueves a un promedio de US$ 4,05 por kilo con un ajuste de 5 centavos por kilo pero un incremento en el precio por cabeza a US$ 735.

Ese descenso mínimo en el precio al kilo tiene más que ver con el peso agregado sobre el final de la zafra que con un cambio de expectativas en el mercado.

Los terneros cruzaron toda la zafra por encima de los US$ 4 por kilo, más de un dólar por encima de un año atrás y se sitúan 38% por encima de junio de 2025.

Carne vacuna exportada sobre US$ 6.000

En Estados Unidos el precio del novillo llegó la semana pasada a US$ 9 por kilo y la oferta ganadera en Uruguay sigue siendo completamente insuficiente para la demanda de la industria.

El precio de exportación de carne vacuna ajustó levemente a un promedio de US$ 5.964 por tonelada para los últimos 30 días luego de tres semanas arriba de US$ 6 mil, un récord histórico que en mayo dejó la vara en US$ 6.213 la tonelada.

Hasta el 13 de junio las exportaciones se redujeron en volumen a menos de la mitad que en el mismo periodo del año pasado, profundizando una caída que en mayo fue de 28%.

Todos los destinos importantes muestran una desaceleración importante en el parcial de junio, especialmente China con una reducción de 75% en los volúmenes desde 11.190 a 2.767 toneladas entre 2025 y 2026.

Peso histórico de los novillos

En la semana cerrada el 13 de junio los novillos faenados alcanzaron un récord histórico de peso: 308 kilos en promedio, según los registros del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Se consolida una tendencia al alza que en los últimos 12 meses llevó a los novillos a un nivel de entre 295 y 300 kilos.

El promedio anual, que se sitúa a mediados de junio en 298 kilos y es el más alto de la serie histórica, podría superar los 300 kilos por primera vez este año para los novillos. Los pesos de carcasa suben a medida que se incrementa la proporción de ganados de corral.

Desde 2021 el peso promedio de los novillos viene subiendo a un ritmo de 10 kilos cada tres años y en 2026 ese incremento parece acelerarse.

El peso en pie de los novillos es de 543 kilos en el parcial de este año, ocho kilos más que en 2025 y 30 kilos más en los últimos cinco años.