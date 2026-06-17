Destacado posicionamiento de carnes uruguayas en uno de los países sede del Mundial de Fútbol

Un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en Estados Unidos permitió detectar un buen posicionamiento de las carnes uruguayas , tanto vacuna como ovina, en distintos puntos de venta y locales gastronómicos de uno de los tres países que en estos días son sede del Mundial de Fútbol de la FIFA .

Según se explicó a El Observador, teniendo como marco la misión institucional desarrollada en Miami y Nueva York con motivo de actividades de promoción de la carne uruguaya, el vicepresidente del INAC, Leonardo Bove, y el jefe de Marca, Andrés Angulo, realizaron una recorrida por supermercados, boutiques especializadas de carne y restaurantes con el objetivo de relevar la presencia y posicionamiento de las carnes uruguayas en el mercado.

La mencionadas instancias de promoción incluyen un evento organizado por la Cancillería de Uruguay y la participación en el Famous Food Festival, donde se realizarán degustaciones de carne uruguaya.

La recorrida permitió constatar la presencia de carne uruguaya en distintos canales comerciales del sur de Florida.

Se visitaron los supermercados Whole Foods de Boca Ratón, Publix y Broward Meat & Fish Market donde se observó oferta de carne vacuna uruguaya.

En el canal especializado se relevaron los establecimientos Easy Meats y Campo Meat.

En el sector gastronómico se visitaron los restaurantes El Gauchito, Gaucho Ranch y La Criolla, que ofrecen diversos cortes vacunos y ovinos uruguayos en su carta.

Durante la visita, se indicó, se intercambiaron ideas sobre posibles acciones conjuntas para fortalecer la promoción y visibilidad de la marca Uruguay Meats en el mercado local.

Como conclusión, el relevamiento confirmó una presencia relevante de carne uruguaya tanto en el canal minorista como gastronómico, con una destacada participación de productos vacunos y ovinos.

Se identificaron oportunidades para fortalecer la comunicación del origen Uruguay en puntos de venta de gran escala y continuar apoyando acciones comerciales que permitan consolidar la presencia y diferenciación de la carne uruguaya en el mercado del sur de Florida, concluyó el informe.

Estados Unidos: mercado trascendente

En lo que va de 2026, de enero a mayo y también con base en datos actualizados por el INAC, Estados Unidos es el principal destino para el conjunto de las carnes exportadas por Uruguay (vacunas, ovinas y otras) considerando el monto: invirtió US$ 436,4 millones, superando los US$ 414,1 millones de China y los US$ 240,6 millones que llegaron desde la Unión Europea.