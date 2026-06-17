Cientos de choferes "truchos" en Uber y Cabify: proponen registro de conductores y códigos QR para combatirlos

El problema de los choferes de aplicaciones “truchos” ha escalado en los últimos años y se estima que ya operan bajo esta modalidad “no menos de 800 conductores de Uber y Cabify” en Montevideo, dijo a El Observador Gerardo Sastre, presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA). Actualmente hay cerca de 2.000 choferes registrados legalmente en la capital.

¿Cómo saber si me subí al auto de un chofer de aplicación “trucho”? Si el auto que aparece es de distinto modelo o tiene otra matrícula a la que marca el celular, o si el conductor es distinto al de la foto , es posible que sea un caso de chofer falso.

“El problema está empezando a ser cada vez más relevante con vehículos que trasladan usuarios de apps de forma irregular”, opinó en diálogo con El Observador Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

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Para solucionar el tema, los coordinadores de la bancada de ediles del Frente Amplio y el Partido Nacional , Gonzalo Zuvela y Rafael Seijas respectivamente, presentaron este lunes una iniciativa a la Intendencia de Montevideo.

“Hoy no hay un registro de conductores de aplicación y las medidas de control son mínimas. Aprovechando eso es que se generan los huecos para los usuarios que no deberían estar habilitados”, explicó Seijas.

El primer punto a tener en cuenta es que hay dos posibilidades para ser chofer de aplicación: ser permisario habilitado por la IM o ser chofer de taxi o remise y también trabajar con las apps.

“Entonces se puede generar un usuario nuevo con los datos de un taxi, ponerte como si fueras empleado de mi taxi. Después te conectas a la plataforma con la matrícula STX, pero en realidad vas con otro auto a levantar personas”, explicó Seijas. Este conductor irregular, por ejemplo, puede no contar con libreta profesional.

El primer punto de la propuesta de Seijas y Zuvela, apunta, justamente, a crear un registro de conductores de aplicaciones que incluya a todos: los conductores de aplicaciones y los choferes de taxi que también utilizan apps.

La IM deberá otorgarle un carnet a cada conductor registrado y, una vez al año, las empresas de transporte deberán pasar un listado de todos los conductores habilitados a trabajar en su plataforma a la comuna. La IM -siempre según la propuesta de los ediles- cotejará los datos, para conocer si hay algún chofer fuera de regla. En ese caso se aplicaría una sanción a la empresa.

Los ediles van un paso más allá y plantean que todos los vehículos autorizados deberán estar identificados con un código QR, para que los pasajeros e inspectores puedan escanear y confirmar los datos.

Zuvela explicó a El Observador que la propuesta surgió luego de reuniones con Benítez, y que se dejó “la puerta abierta” a la comuna para que introduzca los cambios. “Es una demostración de que oficialismo y oposición pueden trabajar juntos cuando hay ganas”, destacó Zuvela.

La propuesta fue bien vista por Benítez, que consideró que tiene “elementos valiosos”. De todas formas, aclaró que, cuando se lo convoque a la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental para hablar del tema propondrá “algunos ajustes”. “En líneas generales creo que este proyecto de decreto tiene consideraciones de recibo”, dijo, y mencionó, por ejemplo, la implementación de los QR para que los usuarios y los inspectores puedan acceder a la información del vehículo y su conductor.

“El tema es cómo identificamos los vehículos. Maldonado va por un QR, Canelones va a avanzar hacia una chapa distinta, como tienen taxis y remises”, ejemplificó Zuvela.

La norma, que sirve de “actualización” al decreto que regula la actividad de 2016, también establece una "equiparación de derechos" -en términos de Seijas- con los taxis y remises. Entre otros puntos, se incluye el derecho a transferir el permiso de conducción y la obligación de concurrir una vez al año a un inspección de vehículo.