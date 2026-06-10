INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
PRECIOS FICTOS DE CARNES, MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES QUE SE DESTINEN AL MERCADO INTERNO
A los efectos de la prestación del 0,7 % prevista en el Artículo 17, Literal a), Numeral 2) del Decreto-Ley 15.605 de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 182 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre 2013 y por el artículo 91 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 y la resolución del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de fecha 03.10.23, se establecen los siguientes precios fictos de conformidad con lo previsto:
peso canal
CARNE BOVINA DESTINO ABASTO....................................... $ 234,70
CARNE BOVINA DESTINO INDUSTRIA.................................. $ 166,90
CARNE OVINA…………………………….................................. $ 231,70
CARNE PORCINA......................................................................... $ 148,60
CARNE DE AVE ………………………………………………… $ 91,80
CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR.......... $ 115,50
Por kilo
MENUDENCIAS MAMIFEROS,….............................................. $ 199,50
MENUDENCIAS AVES............................................................... $ 45,90
SUBPRODUCTOS...................................................................... $ 80,40
Tratándose de cortes, se le aplicarán los coeficientes que correspondan a efectos de su conversión a peso canal.
Coeficiente
peso canal
CARNE BOVINA CON HUESO.................................................. 1,00
CARNE BOVINA DESOSADA PARA EL ABASTO................... 1,40
CARNE BOVINA PARA INDUSTRIALIZAR............................... 1,53
CARNE OVINA CON HUESO.................................................... 1,00
CARNE OVINA DESOSADA...................................................... 1,67
CARNE SUINA CON HUESO.................................................... 1,00
CARNE SUINA DESOSADA...................................................... 1,37
CARNE DE AVE…………………………………………………... 1,00
CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR........... 1,00
Por kilo
VIGENCIA: Rige a partir del mes siguiente de su publicación.
El presente detalle corresponde a la Resolución del MGAP Expediente No.2026-7-1-0000898 de fecha 03.06.26 numeral 3º.
Montevideo, 09 de junio de 2026