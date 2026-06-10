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Instituto Nacional de Carnes: Precios fictos de carnes, menudencias y subproductos comestibles que se destinen al mercado interno

Precios fictos de carnes, menudencias y subproductos comestibles que se destinen al mercado interno

10 de junio de 2026 5:00 hs
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INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

PRECIOS FICTOS DE CARNES, MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES QUE SE DESTINEN AL MERCADO INTERNO

A los efectos de la prestación del 0,7 % prevista en el Artículo 17, Literal a), Numeral 2) del Decreto-Ley 15.605 de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 182 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre 2013 y por el artículo 91 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 y la resolución del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de fecha 03.10.23, se establecen los siguientes precios fictos de conformidad con lo previsto:

Por kilo equivalente

peso canal

CARNE BOVINA DESTINO ABASTO....................................... $ 234,70

CARNE BOVINA DESTINO INDUSTRIA.................................. $ 166,90

CARNE OVINA…………………………….................................. $ 231,70

CARNE PORCINA......................................................................... $ 148,60

CARNE DE AVE ………………………………………………… $ 91,80

CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR.......... $ 115,50

Por kilo

MENUDENCIAS MAMIFEROS,….............................................. $ 199,50

MENUDENCIAS AVES............................................................... $ 45,90

SUBPRODUCTOS...................................................................... $ 80,40

Tratándose de cortes, se le aplicarán los coeficientes que correspondan a efectos de su conversión a peso canal.

Coeficiente

peso canal

CARNE BOVINA CON HUESO.................................................. 1,00

CARNE BOVINA DESOSADA PARA EL ABASTO................... 1,40

CARNE BOVINA PARA INDUSTRIALIZAR............................... 1,53

CARNE OVINA CON HUESO.................................................... 1,00

CARNE OVINA DESOSADA...................................................... 1,67

CARNE SUINA CON HUESO.................................................... 1,00

CARNE SUINA DESOSADA...................................................... 1,37

CARNE DE AVE…………………………………………………... 1,00

CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR........... 1,00

Por kilo

VIGENCIA: Rige a partir del mes siguiente de su publicación.

El presente detalle corresponde a la Resolución del MGAP Expediente No.2026-7-1-0000898 de fecha 03.06.26 numeral 3º.

Montevideo, 09 de junio de 2026

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Temas:

Instituto Nacional de Carnes precios Carnes

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